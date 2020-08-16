كشف رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، الأحد، عن هدف بلاده تطوير مدفع أرضي بإمكانات محلية، ودون تبعية أو ترخيص أجنبي.

وقال دمير، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن رئاسة الصناعات الدفاعية عقدت اتفاقاً مع شركة الصناعات الجوية والدفاعية التركية "توساش" لتطوير المدفع الأرضي عيار 25 ملم.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير المدفع بالإمكانات المحلية المتاحة، دون أي تبعية للخارج.

وأضاف: "نهدف إلى تطوير منتج يحظى بخصائص تخولنا تصديره لاحقاً". علماً أن المدفع المذكور تستعمله دول عديدة بالعالم.

وخلال الفترة 2002 ـ 2020 ارتفع عدد الشركات التركية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية من 56 إلى 1500، وزاد حجم القطاع من مليار دولار إلى 11 ملياراً.

وفي يوليو/ تموز الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاعتماد على الخارج في مجال الصناعات الدفاعية تراجع من 70 إلى 30 بالمئة.

وأشار أردوغان إلى تنفيذ 62 مشروعاً بميزانية 5.5 مليارات دولار عام 2002، في حين تم تنفيذ 700 مشروع بـ60 مليار دولار في 2019.