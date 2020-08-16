أعلن وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن مخطط ضم أراضٍ بالضفة الغربية تم تجميده قبل إعلان اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وقال الوزير الإسرائيلي لهيئة البث الرسمية: إن "طرح اتفاقية السلام كأنها مرتبطة بوقف الضم أكثر ملاءمة لجميع الدول العربية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الخميس، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، وصفه الرئيس الأمريكي بـ"التاريخي".

وأشار بيان مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، إلى أن الاتفاق يشمل "وقف" إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد لاحقاً أن حكومته متمسكة بمخطط الضم الذي ما يزال على الطاولة، ولا تغيير فيه.

في سياق متصل، نقلت هيئة البث عن دبلوماسي إماراتي (لم تسمه) منخرط في الاتصالات مع إسرائيل، قوله: إن "أبو ظبي تسعى إلى عدم إطالة أمد محادثات صياغة اتفاق التطبيع".

وأضاف: أن "هدف الاتصالات التي لا تزال في بدايتها، بحث التعاون التكنولوجي والعلمي والاقتصادي، إلى جانب الحوار السياسي وإقامة السفارات".

وتابع الدبلوماسي الإماراتي أن بلاده "ترى ضرورة الفصل بين المكونات المختلفة للتطبيع الجديد بين الدولتين خلال المحادثات"، دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يسافر رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" إلى الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة، على رأس وفد للمشاركة في صياغة اتفاق التطبيع المزمع إجراء مراسم توقيعه في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق المصدر ذاته.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، في حين عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".