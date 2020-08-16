ارتفع معدل أسعار المستهلك "التضخم" السنوي في السعودية بنسبة 6.1% خلال يوليو/تموز، مع بدء زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، اعتباراً من الشهر الماضي، بسبب تداعيات كورونا على إيرادات الدولة.

وارتفع التضخم في السعودية خلال يوليو/تموز للشهر السابع على التوالي، إذ انكمش منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه على أساس سنوي، في حين بدأ الارتفاع منذ تلك الفترة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي، الأحد، ارتفاع التضخم بنسبة 0.5% على أساس شهري.

وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيراً في المؤشر، بنسبة 14.3% على أساس سنوي.

ويتزامن ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات على أساس سنوي مع تفشي فيروس كورونا، الذي دفع الدول إلى إغلاق حدودها، وتأثر سلاسل الإمدادات.

وتستورد السعودية معظم غذائها من الخارج، نظراً لما تعانيه من نقص في موارد المياه للزراعة.

واعتباراً من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب تداعيات كورونا.