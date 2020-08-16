سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا ترفض نشر طائرات عسكرية فرنسية في قبرص اليونانية
أعلنت وزارة الخارجية التركية، السبت، أنه لا يمكن قبول نشر فرنسا طائرات عسكرية في إدارة قبرص الجنوبية اليونانية بخلاف اتفاقيات عام 1960، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق خطوات باريس الرامية إلى تصعيد التوتر الحالي في المنطقة.
تركيا ترفض نشر طائرات عسكرية فرنسية في قبرص اليونانية
المتحدث باسم الخارجية التركية يعلن  رفض تركيا نشر طائرات عسكرية فرنسية في قبرص اليونانية           / AA
16 أغسطس 2020

قالت وزارة الخارجية التركية، السبت، إنه لا يمكن قبول نشر فرنسا طائرات عسكرية في إدارة قبرص الجنوبية اليونانية بخلاف اتفاقيات عام 1960، في سياق خطوتها الرامية إلى تصعيد التوتر الحالي في المنطقة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، تعليقاً على الإعلان عن دخول اتفاقية بين إدارة قبرص الجنوبية اليونانية وفرنسا حيز التنفيذ أول أغسطس/آب الجاري.

والاتفاقية بين إدارة قبرص الجنوبية اليونانية وفرنسا هي اتفاقية "التعاون في مجال الدفاع"، التي وُقعت في أبريل/نيسان 2017.

وأوضح أقصوي في بيانه، أن الاتفاقية تخالف اتفاقيات عام 1960 والتوازن الذي أنشأته هذه الاتفاقيات، وتشكل خطراً لتعطيل الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وشدد أقصوي على أن الجانب التركي قدّم في السابق مقترحات بناءة وإيجابية لتحويل المنطقة إلى مكان للازدهار والاستقرار، لكن قوبلت هذه المقترحات بالرفض.

وأضاف: "لا يمكن قبول اتخاذ فرنسا خطوات من شأنها تصعيد التوتر أكثر في المرحلة الراهنة، ونشرها في هذا السياق طائرات عسكرية هنا بخلاف اتفاقيات 1960، ولو بشكل مؤقت، من خلال تنظيم مناورات مشتركة مع إدارة قبرص الجنوبية اليونانية".

وأعرب أقصوي عن دعم بلاده التصريحات الصادرة في هذا الصدد عن السلطات في جمهورية شمال قبرص التركية.

وختم في بيانه بدعوة فرنسا "العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى التصرف بمسؤولية أكبر في المسائل المتعلقة بقبرص المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة".

وقد هبطت مقاتلتان من طراز "رافال" وأخرى مخصصة للشحن من طراز "C-130"، تابعة للقوات الجوية الفرنسية، في قاعدة أندريه باباندرو الجوية في إدارة قبرص الجنوبية اليونانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us