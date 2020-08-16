سياسة
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غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على غزة
من جديد عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التصعيد على غزة بقصفه مواقع قال إنها تتبع لحركة حماس، مدعياً إطلاق فصائل فلسطينية قذيفتين من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على غزة
غارات جديد يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
16 أغسطس 2020

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات جديدة على مواقع قال إنها تتبع لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، إن الغارات تأتي رداً على إطلاق قذيفتين من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية له، فجر اليوم الأحد.

وأضاف: "قامت طائرات مقاتلة بمهاجمة أهداف أخرى لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، وخلال الهجوم تم استهداف مجمع عسكري لتخزين الأسلحة الصاروخية".

ولم يعلن في غزة عن وقوع إصابات من جراء الغارات التي تركزت جنوبي القطاع.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم الأربعاء الماضي، هجمات يومية على أهداف في غزة، رداً على "إطلاق البالونات"، بحسب بيانات صادرة عنه.

وقام الاحتلال الإسرائيلي بـ"تصعيد جديد" على غزة بمنعه إدخال الوقود وتقليص مساحة الصيد وإغلاق المعابر، بالإضافة إلى قصفه منازل المدنيين والمدارس.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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