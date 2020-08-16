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أردوغان يقول إن بلاده لن تطأطئ الرأس للعربدة في جرفها القاري بشرق المتوسط، والسودان ومصر تتمسكان باتفاق ملزم لملء سد النهضة وتشغيله.

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أردوغان: لن نطأطئ الرأس للعربدة في جرفنا القاري بشرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "لن تطأطئ الرأس للعربدة في جرفنا القاري بشرق المتوسط"، مؤكداً أن تركيا "لن تخطو أي خطوة للوراء أمام لغة التهديد والعقوبات"، وأضاف في كلمة أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية في ولاية ريزة، أن تركيا على حق وفق قانون البحار والاتفاقات المعمول بها، وستدافع عن هذا الحق بكل ما تملك. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "مثلما مزّقنا معاهدة "سيفر" الهادفة إلى تقسيم وطننا قبل قرن سوف نحمي "الوطن الأزرق" اليوم بنفس الحزم"، وأشار إلى أن سفينة "أوروتش رئيس" ستواصل أنشطتها شرقي المتوسط حتى 23 أغسطس/آب، مضيفاً: "لن نتردد أبداً في الرد اللازم حال تعرضت لأدنى مضايقة". [TRT عربي]

وأوضح أردوغان أن بلاده حتى اليوم انتهجت "اللين" في سياستها، إلا أنّ اليونان لا تستجيب لهذا النهج، وتابع "إن استمروا في ذلك فسنفعل ما ينبغي علينا القيام به"، وأشار إلى أن قوة تركيا على الأرض وعلى طاولة المفاوضات "باتت محل اعتراف دول هي ند لنا". [TRT عربي]

السودان ومصر تتمسكان بـ"اتفاق ملزم" لملء سد النهضة وتشغيله

تمسك السودان ومصر، السبت، بـ"ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة دون إحداث ضرر"، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر قبيل ختام زيارة رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، التي بدأت اليوم، إلى السودان. [TRT عربي]

وأوضح البيان المشترك أن "الجانبين المصري والسوداني ناقشا قضية مشروع سد النهضة"، وأضاف: "جرى التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث دون إحداث ضرر ذي شأن". [TRT عربي]

وشدد الجانبان على "أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات (..) وعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرضٍ للأطراف الثلاثة"، وجددا التزامهما بالمفاوضات باعتبارها "السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة"، وعبرا عن تطلعهما لـ"نجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقى". [TRT عربي]