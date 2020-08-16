سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 16 أغسطس/آب 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 16 أغسطس/آب 2020
أردوغان: مثلما مزّقنا معاهدة سيفر الهادفة إلى تقسيم وطننا قبل قرن سوف نحمي الوطن الأزرق اليوم بنفس الحزم / AA
16 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن بلاده لن تطأطئ الرأس للعربدة في جرفها القاري بشرق المتوسط، والسودان ومصر تتمسكان باتفاق ملزم لملء سد النهضة وتشغيله.

الجديد علىTRTعربي:

"دبلوماسية واتساب".. ما دور كوشنر في "اتفاق أبراهام"؟

ملف فساد المنافذ الحدودية يستهدف الفصائل المسلحة في العراق

شاهد!

حملة إلكترونية لدعم تركيا

أردوغان: لن نطأطئ الرأس للعربدة في جرفنا القاري بشرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "لن تطأطئ الرأس للعربدة في جرفنا القاري بشرق المتوسط"، مؤكداً أن تركيا "لن تخطو أي خطوة للوراء أمام لغة التهديد والعقوبات"، وأضاف في كلمة أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية في ولاية ريزة، أن تركيا على حق وفق قانون البحار والاتفاقات المعمول بها، وستدافع عن هذا الحق بكل ما تملك. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "مثلما مزّقنا معاهدة "سيفر" الهادفة إلى تقسيم وطننا قبل قرن سوف نحمي "الوطن الأزرق" اليوم بنفس الحزم"، وأشار إلى أن سفينة "أوروتش رئيس" ستواصل أنشطتها شرقي المتوسط حتى 23 أغسطس/آب، مضيفاً: "لن نتردد أبداً في الرد اللازم حال تعرضت لأدنى مضايقة". [TRT عربي]

وأوضح أردوغان أن بلاده حتى اليوم انتهجت "اللين" في سياستها، إلا أنّ اليونان لا تستجيب لهذا النهج، وتابع "إن استمروا في ذلك فسنفعل ما ينبغي علينا القيام به"، وأشار إلى أن قوة تركيا على الأرض وعلى طاولة المفاوضات "باتت محل اعتراف دول هي ند لنا". [TRT عربي]

السودان ومصر تتمسكان بـ"اتفاق ملزم" لملء سد النهضة وتشغيله

تمسك السودان ومصر، السبت، بـ"ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة دون إحداث ضرر"، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر قبيل ختام زيارة رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، التي بدأت اليوم، إلى السودان. [TRT عربي]

وأوضح البيان المشترك أن "الجانبين المصري والسوداني ناقشا قضية مشروع سد النهضة"، وأضاف: "جرى التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث دون إحداث ضرر ذي شأن". [TRT عربي]

وشدد الجانبان على "أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات (..) وعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرضٍ للأطراف الثلاثة"، وجددا التزامهما بالمفاوضات باعتبارها "السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة"، وعبرا عن تطلعهما لـ"نجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقى". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us