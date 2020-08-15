سياسة
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بعد تطبيع الإمارات.. الرئاسة الفلسطينية: العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السبت، أنه "لا يمكن السكوت" على نسف مبادرة السلام العربية، مضيفاً أن "العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر". يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.
بعد تطبيع الإمارات.. الرئاسة الفلسطينية: العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر
مظاهرات فلسطينية رافضة للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل / AA
15 أغسطس 2020

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السبت، أنه "لا يمكن السكوت" على نسف مبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

وقال أبو ردينة إنه "لا يمكن السكوت على نسف مبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية والإسلامية، وقرار مجلس الأمن الدولي، أو التفريط بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها المقدسات".

وأضاف: "العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر"، مؤكداً أن "القرار الوطني الفلسطيني المستقل ليس للبيع".

وعقب إعلان ترمب عن اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، الخميس، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط ضم أراضي بالضفة الغربية، رغم أن الإمارات بررت التطبيع مع إسرائيل بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر "تجميد" إسرائيل مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة.

وتضم مبادرة السلام العربية، التي وقعت عليها جميع الدول العربية، وتمّ إعلانها بحضور الزعماء العرب، في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 28 مارس/آذار 2002، بنوداً تمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طالما لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق "سلام" مع إسرائيل بعد مصر والأردن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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