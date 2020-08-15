سياسة
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ألطون رداً على بايدن: لن نسمح بتعكير الأجواء الديمقراطية في تركيا
استنكر فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تصريحات المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلاً "لن نسمح بتعكير الأجواء الديمقراطية في تركيا".
ألطون رداً على بايدن: لن نسمح بتعكير الأجواء الديمقراطية في تركيا
ألطون يرد على بايدن: لن نسمح بتعكير الأجواء الديمقراطية في تركيا / AA
15 أغسطس 2020

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، تصريحات المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن، قائلاً: "لن نسمح بتعكير الأجواء الديمقراطية في تركيا".

وفي تغريدة على تويتر، وصف ألطون تصريحات بايدن التي أدلى بها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتداولها الإعلام، بأنها "تصريحات غير مسؤولة".

وأكد أن هذه التصريحات لا تنسجم مع روح الديمقراطية والعلاقات التركية الأمريكية.

وقال ألطون: "تركيا ليست أداة لألاعيب السياسة"، معتبراً أن تصريحات بايدن تندرج في "باب المكاسب السياسية في الرأي العام الأمريكي".

وشدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة على أن تركيا ستواصل المضي في نضالها برئاسة رجب طيب أردوغان.

"ليس بإمكان أحد التعدي على إرادتنا الوطنية وديمقراطيتنا، ولا يمكن التشكيك بشرعية رئيسنا المنتخب بأصوات شعبنا".

- فخر الدين ألطون - رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية

وأكد ألطون أنه "ليس بإمكان أحد التعدي على إرادتنا الوطنية وديمقراطيتنا، ولا يمكن التشكيك بشرعية رئيسنا المنتخب بأصوات شعبنا".

ومن جانب آخر، استنكر عدد من قادة المعارضة تصريحات بايدن التي أشار فيها إلى عزمهم دعم المعارضة التركية لتغيير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إذ قال محرم إنجه النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية: "إن تغيير الحكومة في تركيا ليس من عملكم وهو أمر يتعلق بالأمة التركية".

كما قال أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي المعارض: "في هذا البلد الأمة التركية فقط هي من تقرر من يأتي إلى الحكم ومن يذهب من الحكم، نحن لا نعترف بأي قوة خارج إرادة أمتنا".

زعيم حزب السعادة التركي تمل قره مولا أوغلو أكد أن تركيا تدار من داخل تركيا، مضيفاً "لن نسمح لكم برسم سياسة بلادنا، مهما كانت مشاكلنا كبيرة نحلها فيما بيننا، نمتلك الخبرة والأهلية والتجربة لذلك، انتبهوا أنتم لمشاكلكم الخاصة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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