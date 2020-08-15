فرضت السلطات الكشميرية، السبت، حظر تجول على إقليم جامو وكشمير في الذكرى الـ73 لاستقلال الهند عن الإمبراطورية البريطانية.

وأفاد مسؤولون كشميريون أن السلطات الكشميرية فرضت حظر تجول وقطعت شبكة الاتصالات والإنترنت وشددت الإجراءات الأمنية في الإقليم.

وأوضح المسؤولون أن إدارة إقليم جامو وكشمير اتخذت هذه الخطوة تفادياً لأي احتجاجات محتملة يوم ذكرى عيد الاستقلال الهندي.

والجمعة، قُتل ضابطان من الشرطة الهندية وأصيب آخر، على يد مسلحين بالجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وقال المفتش العام فيجاي كومار إن المسلحين أطلقوا النار على فريق من الشرطة على طريق سريع بمدينة سريناغار، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف أن ذلك يأتي وسط إجراءات أمنية مشددة لمواجهة أي هجمات محتملة للمسلحين يوم عيد الاستقلال الهندي.

وتقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة، إذ قُتل آلاف الأشخاص خلال النزاع منذ عام 1989، وفقاً لعدة منظمات حقوقية.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.

إذ يطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.