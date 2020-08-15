سياسة
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رئيس البرلمان التركي: الإمارات خانت القضية الفلسطينية
أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تطبيع الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً إن الإمارات قد خانت القضية الفلسطينية "ومن الطبيعي أن تنزعج الدمى التي لا تمتلك سيادتها الخاصة من تركيا المدافع الحقيقي والحازم عن القضية الفلسطينية".
رئيس البرلمان التركي: الإمارات خانت القضية الفلسطينية
رئيس البرلمان التركي يقول إن الإمارات خانت القضية الفلسطينية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل / AA
15 أغسطس 2020

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، السبت، إن الإمارات خانت القضية الفلسطينية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وفي تغريدة عبر تويتر أضاف شنطوب "الإمارات التي تتهم تركيا بالتدخل في شؤون العرب، تخون بشكل صريح القضية الفلسطينية التي تشكل إحدى أهم قضايا العالم الإسلامي".

وأكد شنطوب أنه "من الطبيعي أن تنزعج الدمى التي لا تمتلك سيادتها الخاصة، من تركيا المدافع الحقيقي والحازم عن القضية الفلسطينية".

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفاً إياه بـ "التاريخي".

وعقب إعلان ترمب الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بياناً مشتركاً صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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