سياسة
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اليمن.. نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً يعتزم زيارة إسرائيل
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هاني بن بريك، السبت، إنه يعتزم زيارة إسرائيل، بشرط توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
اليمن.. نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً يعتزم زيارة إسرائيل
نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعتزم زيارة إسرائيل / Reuters
15 أغسطس 2020

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هاني بن بريك، السبت، إنه يعتزم زيارة إسرائيل، بشرط توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة لبن بريك عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر".

وقال: "إذا فُتحت زيارة الجنوبيين (اليمنيين) إلى تل أبيب، سأزور اليهود الجنوبيين في بيوتهم".

لكنه ربط ذلك بإتمام توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عقب إعلان الاتفاق، إن التوقيع سيكون "غالباً خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة‎".

ولم يوضح نائب رئيس المجلس الانتقالي آلية الزيارة إن تمت.

ولا توجد رحلات مباشرة بين إسرائيل واليمن الذي تباينت فيه المواقف بشأن اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.

ويعد المجلس الانتقالي مدعوماً عسكرياً وسياسياً من الإمارات الموجودة في اليمن منذ سنوات.

وبحسب مؤرخين استقدمت إسرائيل نحو 50 ألف يهودي من اليمن إلى فلسطين بعد احتلالها عام 1948. وجرى "توطين" هؤلاء في تل أبيب والقدس وحيفا ومناطق أخرى.

والخميس أعلن الرئيس الأمريكي ترمب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ"التاريخي".

ويأتي الإعلان تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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