سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة: مصممون على حماية حقوقنا الشرعية شرقي المتوسط وندعم الحوار والتفاوض
قال نائب الرئيس التركي إن بلاده تبذل جهوداً لتوسيع سبل التعاون وتفعيل دبلوماسية بناءة بجميع القضايا بالمنطقة، وخاصة شرقي المتوسط. من جانبها أكدت الخارجية التركية، أنه على الاتحاد الأوروبي توجيه دعوة للحوار للجهات التي تتخذ خطوات أحادية شرقي المتوسط.
أنقرة: مصممون على حماية حقوقنا الشرعية شرقي المتوسط وندعم الحوار والتفاوض
وزارة الخارجية التركية تؤكد أن أنقرة مصممة على حماية حقوقها الشرعية ومصالحها شرقي البحر المتوسط / AA
15 أغسطس 2020

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، السبت، إن بلاده تبذل جهوداً لتوسيع سبل التعاون وتفعيل دبلوماسية بناءة في جميع القضايا بالمنطقة، وخاصة شرقي البحر المتوسط.

وفي تغريدة عبر توتير، أكد أُقطاي أن سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" تواصل بحزم أعمالها داخل حدود "الوطن الأزرق" (المياه الإقليمية التركية في بحار الأسود، ومرمرة، وإيجه، والمتوسط).

وشدد على أن "الألاعيب الخطيرة" لبعض الدول متحججة بأنشطة بلاده شرقي المتوسط، وصلت درجة غير مقبولة لتركيا.

وأضاف: "تركيا تسعى جاهدة لتوسيع سبل التعاون وتفعيل الدبلوماسية البناءة في جميع القضايا بمنطقتها، وخاصة شرقي البحر المتوسط".

وأكد أن "المهرولين وراء حلم التآمر على تركيا وحبسها في برها الرئيسي، محكوم عليهم بالخذلان، وجر أذيال الخيبة".

وفي وقت سابق السبت، أكدت وزارة الخارجية التركية، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي توجيه دعوة الحوار والتفاوض إلى الجهات التي تتخذ خطوات أحادية شرقي البحر المتوسط، لا إلى أنقرة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، إن تركيا تدعم الحوار والتفاوض، ومصممة على حماية حقوقها الشرعية ومصالحها.

وأضافت: أن "دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الحوار والتفاوض ينبغي أن توجّه إلى أولئك الذين يتخذون خطوات استفزازية وأحادية الجانب شرقي المتوسط، لا إلى تركيا".

وشددت الوزارة على أن "الدعوة الأوروبية يجب أن توجّه إلى أولئك الذين لا يحترمون حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك".

والجمعة دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى الحوار والمفاوضات لتجاوز التوتر الحاصل شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان وإدارة جنوب قبرص.

وجاءت الدعوة في بيان عقب اجتماع طارئ لمجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، ترأسه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكّد البيان أن "ترسيم الحدود البحرية والاستفادة من الموارد لا يمكن حلهما إلا من خلال الحوار والتفاوض في إطار حسن النية وعلاقات حسن الجوار والقانون الدولي".

وتواصل اليونان في السنوات الأخيرة اتخاذ خطوات أحادية الجانب مع إدارة جنوب قبرص وبعض دول المنطقة بشأن مناطق الصلاحية البحرية، رافضة المقترحات التركية لإجراء مفاوضات بشأن بحر إيجة وشرقي المتوسط وتطوير حلول عادلة للقضايا المذكورة.

وتجدد تركيا في الآونة الأخيرة توجيه رسائل تؤكد عزمها اتخاذ إجراءاتها الخاصة ضد الخطوات الأحادية الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us