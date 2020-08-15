قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، السبت، إن بلاده تبذل جهوداً لتوسيع سبل التعاون وتفعيل دبلوماسية بناءة في جميع القضايا بالمنطقة، وخاصة شرقي البحر المتوسط.

وفي تغريدة عبر توتير، أكد أُقطاي أن سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" تواصل بحزم أعمالها داخل حدود "الوطن الأزرق" (المياه الإقليمية التركية في بحار الأسود، ومرمرة، وإيجه، والمتوسط).

وشدد على أن "الألاعيب الخطيرة" لبعض الدول متحججة بأنشطة بلاده شرقي المتوسط، وصلت درجة غير مقبولة لتركيا.

وأضاف: "تركيا تسعى جاهدة لتوسيع سبل التعاون وتفعيل الدبلوماسية البناءة في جميع القضايا بمنطقتها، وخاصة شرقي البحر المتوسط".

وأكد أن "المهرولين وراء حلم التآمر على تركيا وحبسها في برها الرئيسي، محكوم عليهم بالخذلان، وجر أذيال الخيبة".

وفي وقت سابق السبت، أكدت وزارة الخارجية التركية، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي توجيه دعوة الحوار والتفاوض إلى الجهات التي تتخذ خطوات أحادية شرقي البحر المتوسط، لا إلى أنقرة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، إن تركيا تدعم الحوار والتفاوض، ومصممة على حماية حقوقها الشرعية ومصالحها.

وأضافت: أن "دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الحوار والتفاوض ينبغي أن توجّه إلى أولئك الذين يتخذون خطوات استفزازية وأحادية الجانب شرقي المتوسط، لا إلى تركيا".

وشددت الوزارة على أن "الدعوة الأوروبية يجب أن توجّه إلى أولئك الذين لا يحترمون حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك".

والجمعة دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى الحوار والمفاوضات لتجاوز التوتر الحاصل شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان وإدارة جنوب قبرص.

وجاءت الدعوة في بيان عقب اجتماع طارئ لمجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، ترأسه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكّد البيان أن "ترسيم الحدود البحرية والاستفادة من الموارد لا يمكن حلهما إلا من خلال الحوار والتفاوض في إطار حسن النية وعلاقات حسن الجوار والقانون الدولي".

وتواصل اليونان في السنوات الأخيرة اتخاذ خطوات أحادية الجانب مع إدارة جنوب قبرص وبعض دول المنطقة بشأن مناطق الصلاحية البحرية، رافضة المقترحات التركية لإجراء مفاوضات بشأن بحر إيجة وشرقي المتوسط وتطوير حلول عادلة للقضايا المذكورة.

وتجدد تركيا في الآونة الأخيرة توجيه رسائل تؤكد عزمها اتخاذ إجراءاتها الخاصة ضد الخطوات الأحادية الجانب.