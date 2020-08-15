سياسة
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إصابة طفلة فلسطينية بجروح من جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة
أصيبت الطفلة الفلسطينية رفيف حسين (3 سنوات) بجروح في أنحاء متفرقة من جسدها، من جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ لقطاع غزة.
إصابة طفلة فلسطينية بجروح من جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة
تسببت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في تدمير منازل قريبة من المناطق المستهدفة بالصواريخ / AP
15 أغسطس 2020

تسببت غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة مساء الجمعة، في إلحاق إصابات في عدة أجزاء بجسد طفلة لم يتعد عمرها 3 سنوات.

وشنت الغارات في ساعة متأخرة من الليل، وتسببت في حالة خوف وهلع للأطفال الذين يسكنون قريباً من المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى إصابة الطفلة رفيف حسين بجروح.

ووصف والد الطفلة رفيف، الفلسطيني أحمد حسين، ما حدث ليلة الجمعة قائلاً: "قصفت طائرات إسرائيلية مسيرة أرضاً زراعية تقع بالقرب من منزلنا بصاروخين، في وقت متأخر من مساء الجمعة ودون سابق إنذار".

وأردف حسين أنه عندما وقع القصف انتابت أفراد أسرته حالة من الهلع، ما دفعهم إلى ترك المنزل تجاه منزل شقيقه الذي يقع على مقربة منه.

وتابع: "بعد مرور برهة من الزمن، استهدفت طائرة حربية إسرائيلية الأرض الزراعية ذاتها بصاروخ أحدث دوي انفجار هائل، وتسبب بأضرار كبيرة في المنازل المجاورة".

انتظر حسين حتّى انقشع دخان القصف، بحسب ما يقول، "ليفاجأ بإصابة طفلته رفيف، فحاول إسعافها على الفور".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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