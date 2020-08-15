تسببت غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة مساء الجمعة، في إلحاق إصابات في عدة أجزاء بجسد طفلة لم يتعد عمرها 3 سنوات.

وشنت الغارات في ساعة متأخرة من الليل، وتسببت في حالة خوف وهلع للأطفال الذين يسكنون قريباً من المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى إصابة الطفلة رفيف حسين بجروح.

ووصف والد الطفلة رفيف، الفلسطيني أحمد حسين، ما حدث ليلة الجمعة قائلاً: "قصفت طائرات إسرائيلية مسيرة أرضاً زراعية تقع بالقرب من منزلنا بصاروخين، في وقت متأخر من مساء الجمعة ودون سابق إنذار".

وأردف حسين أنه عندما وقع القصف انتابت أفراد أسرته حالة من الهلع، ما دفعهم إلى ترك المنزل تجاه منزل شقيقه الذي يقع على مقربة منه.

وتابع: "بعد مرور برهة من الزمن، استهدفت طائرة حربية إسرائيلية الأرض الزراعية ذاتها بصاروخ أحدث دوي انفجار هائل، وتسبب بأضرار كبيرة في المنازل المجاورة".

انتظر حسين حتّى انقشع دخان القصف، بحسب ما يقول، "ليفاجأ بإصابة طفلته رفيف، فحاول إسعافها على الفور".