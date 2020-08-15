سياسة
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"العدالة والتنمية" التركي: التطبيع الإماراتي اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك في سلسلة تغريدات على تويتر، إن تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل يعد اغتيالاً سياسياً للقضية الفلسطينية، كما أكّد أن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.
"العدالة والتنمية" التركي: التطبيع الإماراتي اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية
جليك: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني / AA
15 أغسطس 2020

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك السبت، إن تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل يعد اغتيالاً سياسياً للقضية الفلسطينية.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أكد جليك أن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ويعد محاولة للقضاء على حل الدولتين الذي يؤيده المجتمع الدولي.

وشدد على أن "اتفاقية التطبيع بين البلدين مبادرة تشرعن العدوان الإسرائيلي، وتعرض السلام الإقليمي للخطر".

وأضاف: أن "الإمارات تهدف إلى تشكيل تحالف، والتأثير على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، من خلال توقيع اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح جليك أنه "لا يمكن تقييم ما يسمى نتائج التطبيع الإماراتي بمعزل عن سياساتها في ليبيا واليمن، التي تعطل نظام العلاقات بين الدول في الشرق الأوسط، وتزرع بذور العداء والفتنة بين الشعوب".

واعتبر أن مراعاة حساسيات الدولة الفلسطينية وشعبها هي مفتاح السلام بالمنطقة، داعياً داعمي السلام إلى إدانة المبادرة الإماراتية الأخيرة، والتشبث على نحو أقوى بحل الدولتين.

وختم جليك بتأكيد مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين تحت أي ظرف كان.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ"التاريخي".

وعقب إعلان ترمب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بياناً مشتركاً صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، في حين عدّته القيادة الفلسطينية "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، وفقاً لبيان صدر عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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