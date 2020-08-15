أهم الأحداث:

محتجُّون فلسطينيون يحرقون صور بن زايد بسبب التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، وفشل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الخروج بقرار حول الأوضاع في شرقي البحر المتوسط.

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محتجُّون فلسطينيون يحرقون صور بن زايد ويدوسون عليها بسبب التطبيع الإماراتي

داس عشرات الفلسطينيين الجمعة، صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضمن احتجاجات بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، على اتفاق الإمارات لتطبيع علاقاتها رسمياً مع إسرائيل. TRTعربي

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن عشرات من الفلسطينيين تجمعوا بعد انتهاء صلاة الجمعة في ساحات الأقصى، ورفعوا العلم الفلسطيني ورددوا هتافات رافضة لاتفاق التطبيع. TRTعربي

ورفع المحتجون صورة لولي عهد أبو ظبي كتب عليها كلمة "خائن"، ولاحقاً ألقوها على الأرض وداسوها بأقدامهم وهم يرددون تكبيرات غاضبة. TRTعربي

وعلى الصعيد ذاته، شارك المئات من الفلسطينيين في مسيرة بميدان "فلسطين"، وسط مدينة غزة، رفضاً لاتفاق التطبيع الإماراتي. الأناضول

وخلال المسيرة قال القيادي بحركة "الجهاد" خالد البطش: إن "التطبيع خيانة لله ولرسوله وتخلٍ عن المسؤولية التاريخية". الأناضول

وأضاف البطش: "غزة ومعها كل فلسطين تؤكد اليوم رفضها واستنكارها لما حصل من قبل قبل الإمارات". الأناضول

من جانبه اعتبر القيادي في حركة "حماس" مشير المصري، خلال المسيرة، أن كل "المتساوقين والمتسابقين نحو التطبيع لا يمثلون إلا ذواتهم". الأناضول

رغم ضغط اليونان.. وزراء خارجية أوروبا يفشلون بالخروج بقرار حول شرقي المتوسط

فشل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة، في الخروج بقرار حول التطورات شرقي البحر المتوسط، في حين تقرر فرض عقوبات على روسيا البيضاء. TRTعربي

وعقد مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد اجتماعاً عبر تقنية فيديو كونفرنس برئاسة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل، لبحث قضايا مثل التطورات شرقي المتوسط وتعامل السلطات في روسيا البيضاء مع المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية وانفجار بيروت وفنزويلا. TRTعربي

وأفادت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي للأناضول، أن دعوات اليونان وإدارة قبرص الرومية لإدانة الخطوات التركية شرقي المتوسط لم تلقَ آذاناً صاغية، ولم تلقَ الدعم من حكومات العديد من دول الاتحاد على رأسها ألمانيا. الأناضول

وعقب الاجتماع أوضح بوريل، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم متضامنون مع اليونان والشطر الرومي من قبرص، ودعا تركيا إلى خفض التوتر والحوار. الأناضول

ولا يحمل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صفة رسمية لعقده عبر فيديو كونفرس، ولم يخرج بأي قرار مشترك في نهايته، ولكن يمكن للوزراء إصدار تعليمات لمجموعات العمل من أجل تحضير نتائج الاجتماع. الأناضول