سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 15 أغسطس/آب 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 15 أغسطس/آب 2020
محتجون فلسطينيون يحرقون صور بن زايد ويدوسون عليها بسبب التطبيع الإماراتي        / AA
15 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

محتجُّون فلسطينيون يحرقون صور بن زايد بسبب التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، وفشل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الخروج بقرار حول الأوضاع في شرقي البحر المتوسط.

الجديد علىTRTعربي:

ملف فساد المنافذ الحدودية يستهدف الفصائل المسلحة في العراق

"دبلوماسية واتساب".. ما دور كوشنر في "اتفاق أبراهام"؟

شاهد!

الإمارات وإسرائيل.. اتفاق "كشف المستور" | ولنا وقفة 525

محتجُّون فلسطينيون يحرقون صور بن زايد ويدوسون عليها بسبب التطبيع الإماراتي

    داس عشرات الفلسطينيين الجمعة، صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضمن احتجاجات بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، على اتفاق الإمارات لتطبيع علاقاتها رسمياً مع إسرائيل. TRTعربي

    وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن عشرات من الفلسطينيين تجمعوا بعد انتهاء صلاة الجمعة في ساحات الأقصى، ورفعوا العلم الفلسطيني ورددوا هتافات رافضة لاتفاق التطبيع. TRTعربي

    ورفع المحتجون صورة لولي عهد أبو ظبي كتب عليها كلمة "خائن"، ولاحقاً ألقوها على الأرض وداسوها بأقدامهم وهم يرددون تكبيرات غاضبة. TRTعربي

    وعلى الصعيد ذاته، شارك المئات من الفلسطينيين في مسيرة بميدان "فلسطين"، وسط مدينة غزة، رفضاً لاتفاق التطبيع الإماراتي. الأناضول

    وخلال المسيرة قال القيادي بحركة "الجهاد" خالد البطش: إن "التطبيع خيانة لله ولرسوله وتخلٍ عن المسؤولية التاريخية". الأناضول

    وأضاف البطش: "غزة ومعها كل فلسطين تؤكد اليوم رفضها واستنكارها لما حصل من قبل قبل الإمارات". الأناضول

    من جانبه اعتبر القيادي في حركة "حماس" مشير المصري، خلال المسيرة، أن كل "المتساوقين والمتسابقين نحو التطبيع لا يمثلون إلا ذواتهم". الأناضول

    رغم ضغط اليونان.. وزراء خارجية أوروبا يفشلون بالخروج بقرار حول شرقي المتوسط

      فشل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة، في الخروج بقرار حول التطورات شرقي البحر المتوسط، في حين تقرر فرض عقوبات على روسيا البيضاء. TRTعربي

      وعقد مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد اجتماعاً عبر تقنية فيديو كونفرنس برئاسة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل، لبحث قضايا مثل التطورات شرقي المتوسط وتعامل السلطات في روسيا البيضاء مع المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية وانفجار بيروت وفنزويلا. TRTعربي

      وأفادت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي للأناضول، أن دعوات اليونان وإدارة قبرص الرومية لإدانة الخطوات التركية شرقي المتوسط لم تلقَ آذاناً صاغية، ولم تلقَ الدعم من حكومات العديد من دول الاتحاد على رأسها ألمانيا. الأناضول

      وعقب الاجتماع أوضح بوريل، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم متضامنون مع اليونان والشطر الرومي من قبرص، ودعا تركيا إلى خفض التوتر والحوار. الأناضول

      ولا يحمل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صفة رسمية لعقده عبر فيديو كونفرس، ولم يخرج بأي قرار مشترك في نهايته، ولكن يمكن للوزراء إصدار تعليمات لمجموعات العمل من أجل تحضير نتائج الاجتماع. الأناضول

      مصدر:TRT عربي - وكالات
      اكتشف
      غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
      الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
      إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
      زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
      مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
      "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
      الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
      قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
      عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
      ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
      زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
      كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
      بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
      وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
      الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
      ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
      Contact us