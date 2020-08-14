سياسة
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بوتين يقترح عقد قمة سباعية لتجنُّب "مواجهة" تتعلق بحظر أسلحة إيران
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافة إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف إلى تجنُّب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران.
بوتين يقترح عقد قمة سباعية لتجنُّب "مواجهة" تتعلق بحظر أسلحة إيران
بوتين يقترح عقد قمة سباعية لتجنُّب "مواجهة" تتعلق بحظر أسلحة إيران
14 أغسطس 2020

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافة إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف إلى تجنُّب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران.

وفي بيان أصدره الكرملين، قال بوتين إن المناقشات تزداد توتراً حول إيران في مجلس الأمن الدولي الذي بدأ التصويت يوم الخميس، على مقترح أمريكي لتمديد حظر للسلاح على طهران. وتعارض روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) المقترح الأمريكي.

وقال بوتين: "الموقف يتصاعد. تُقدَّم اتهامات لا أساس لها ضد إيران"، مضيفاً أن روسيا لا تزال ملتزمة تماماً الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن ينقضي أجل حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين إيران وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

واقترحت روسيا عقد مؤتمر بالفيديو عبر الإنترنت لتجنب تفاقم الموقف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووصف بوتين المسألة بأنها عاجلة وحث الدول الأخرى على النظر بعناية في العرض الروسي. وقال إن البديل هو زيادة التوتر وتنامي خطر الصراع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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