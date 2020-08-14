قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قد تُعلِّق علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتفاقية التطبيع بين الأخيرة وإسرائيل.

وأوضح أردوغان في تصريحات عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول: "نحن مع الشعب الفلسطيني، وطلبنا من وزير خارجيتنا بحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي".

وشدّد الرئيس التركي على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبداً".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن "الإمارات تبذل جهوداً لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتخون القضية الفلسطينية من أجل مصالحها".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك، الجمعة، مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس، في برن السويسرية، أن أبو ظبي تعمل منذ سنوات على إضعاف الإدارة الفلسطينية ودعم خطة الاحتلال الإسرائيلي.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفاً إياه بـ"التاريخي".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي.