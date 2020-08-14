سياسة
2 دقيقة قراءة
طهران تنفي احتجاز البحرية الأمريكية سفناً لها
نفت إيران احتجاز البحرية الأمريكية سفناً نفطية لها كانت في طريقها إلى فنزويلا، واستنكر سفير طهران ذلك موضحاً أن هذه الادعاءات نتاج للحرب النفسية التي تشنها أمريكا، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البحرية الأمريكية احتجزت 4 ناقلات نفطية إيرانية.
طهران تنفي احتجاز البحرية الأمريكية سفناً لها
طهران تنفي احتجاز البحرية الأمريكية سفناً لها / AP
14 أغسطس 2020

نفت طهران الجمعة، احتجاز قوات البحرية الأمريكية سفناً نفطية إيرانية، كانت في طريقها إلى فنزويلا خلال الأيام الماضية.

وقال سفير طهران لدى كاراكاس حجة الله سلطاني في تغريدة، إن "ادعاءات الاحتجاز هي نتاج الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة الإمبريالية، فلا السفن تتبع إيران، ولا أصحاب السفن وأعلامها لهما علاقة بنا".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن البحرية الأمريكية احتجزت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا خلال الأيام الماضية، من دون استخدام القوة العسكرية.

وذكر المسؤولون للصحيفة أن السفن الأربع "لونا" و"باندي" و"برينج" و"بيلا" صودرت في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن بولاية تكساس.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترمب في يوليو/تموز الماضي، على أمر قضائي من محكمة فيدرالية بواشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأمريكية على إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us