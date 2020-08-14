نفت طهران الجمعة، احتجاز قوات البحرية الأمريكية سفناً نفطية إيرانية، كانت في طريقها إلى فنزويلا خلال الأيام الماضية.

وقال سفير طهران لدى كاراكاس حجة الله سلطاني في تغريدة، إن "ادعاءات الاحتجاز هي نتاج الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة الإمبريالية، فلا السفن تتبع إيران، ولا أصحاب السفن وأعلامها لهما علاقة بنا".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن البحرية الأمريكية احتجزت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا خلال الأيام الماضية، من دون استخدام القوة العسكرية.

وذكر المسؤولون للصحيفة أن السفن الأربع "لونا" و"باندي" و"برينج" و"بيلا" صودرت في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن بولاية تكساس.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترمب في يوليو/تموز الماضي، على أمر قضائي من محكمة فيدرالية بواشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأمريكية على إيران.