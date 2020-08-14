سياسة
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تركيا بين أسرع 5 دول تعافياً بالعالم على المستوى الصناعي خلال يونيو
أعلن وزير الصناعة التركي أن بلاده كانت واحدة من بين أسرع 5 دول تعافياً من حيث مؤشر القطاع الصناعي خلال يونيو الماضي. من جابنه قال وزير المالية التركي إن مؤشر الإنتاج الصناعي التركي ارتفع بنسبة 17.6% خلال يونيو لتحتل تركيا بذلك المركز الأول أوروبياً.
تركيا بين أسرع 5 دول تعافياً بالعالم على المستوى الصناعي خلال يونيو
تركيا بين أسرع 5 دول تعافيًا بالعالم من حيث القطاع الصناعي خلال يونيو / AA
14 أغسطس 2020

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارانك، أن بلاده كانت واحدة من بين أسرع 5 دول تعافياً من حيث مؤشر القطاع الصناعي خلال يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع افتراضي عقده مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، الجمعة.

وأشار وارانك إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي في تركيا على أساس شهري وسنوي خلال يونيو/حزيران الماضي.

وعبر عن سعادته حيال البيانات الإيجابية لإنتاج القطاع الصناعي، والذي سجل ارتفاعاً بمعدل 17.6% على أساس شهري.

وأوضح أن الارتفاع الذي حققه القطاع، يعطي إشارة قوية بالنسبة إلى الطلب على الاستثمارات.

وتابع الوزير التركي: "من خلال هذا الأداء الشهري الذي أظهرناه، أصبحنا من بين الدول الـ5 الأسرع تعافياً في العالم".

من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، إن مؤشر الإنتاج الصناعي التركي ارتفع 17.6% خلال يونيو/حزيران، لتحتل أنقرة بذلك المركز الأول أوروبيا.

وأفاد ألبيرق في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، حول مؤشرات الإنتاج الصناعي، أن "التعافي القوي في المؤشرات الاقتصادية سيخيب مرة أخرى آمال الأطراف المتشائمة (لم يسمها) بخصوص معدلات النمو".

كما نشر ألبيرق جدولاً لمؤشرات الإنتاج الصناعي في الدول الأوروبية، خلال يونيو/حزيران.

وحسب الجدول، تأتي تركيا بالمرتبة الأولى بـزيادة بلغت 17.6%، تليها المجر بـ 17.1%، ثم إسبانيا بـ 14.5%.

وبلغت نسبة معدل الزيادة في المؤشر لدى دول الاتحاد الأوروبي 9.1%، في حين جاءت النرويج في ذيل الترتيب مسجلة تراجعاً بمعدل 2.3%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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