سياسة
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"خيانة للقضية الفلسطينية".. تركيا تعلق على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل
أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً، اعتبرت فيه أن "الإمارات تخون القضية الفلسطينية من أجل مصالحها الضيقة" مضيفة أن "تاريخ وضمير شعوب المنطقة لن ينسيا ولن يغفرا أبداً هذا السلوك المنافق"، في إشارة، اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.
"خيانة للقضية الفلسطينية".. تركيا تعلق على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل
وزارة الخارجية التركية تستنكر الإعلان عن التطبيع الكامل للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل / AA
14 أغسطس 2020

قالت وزارة الخارجية التركية الجمعة، إن "الإمارات تخون القضية الفلسطينية من أجل مصالحها الضيقة، وتاريخ وضمير شعوب المنطقة لن ينسيا ولن يغفرا أبداً هذا السلوك المنافق"، في إشارة إلى الإعلان الأمريكي-الإسرائيلي-الإماراتي المفاجئ، حول التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "القيادة والشعب الفلسطيني محقان في ردهما القوي والمشترك على الإعلان الثلاثي بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل".

وأضافت أن "جهود الإمارات للقضاء على خطة السلام العربية التي وضعتها جامعة الدول العربية بقيادة السعودية، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي في عام 2002، مقلقة للغاية".

كما اعتبرت الوزارة أن "محاولة الإمارات تقديم الإعلان الثلاثي (اتفاق السلام مع إسرائيل) على أنه دعم للقضية الفلسطينية لا يتمتع بأي مصداقية".

وتابعت: "الإمارات تعتبر الإرادة الفلسطينية بحكم العدم عندما تسعى للقيام بحسابات سرية من خلال الخطة الأمريكية (صفقة القرن) التي وُلدت ميتة أصلاً ولا تتمتع بأي صلاحية".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن ترمب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفاً إياه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي.

وعلى الرغم من إعلان ولي عهد أبو ظبي أن الاتفاق تضمن "إيقاف" خطة الضم الإسرائيلية مقابل تدشين علاقات ثنائية بين بلاده وإسرائيل، فقد نص البيان الرسمي للاتفاق على "تعليق" إسرائيل إعلان السيادة على المناطق المحددة (من الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية)، وليس على إلغائه.

وأعلنت إسرائيل سابقاً، اعتزامها ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار لسيادتها اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الماضي، إلا أنها أرجأت تنفيذ مخططها لأسباب غير معلومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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