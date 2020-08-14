أعلنت شركة "بايكار" التركية، الخميس، نجاحها في أول اختبار طيران النموذج الثاني للطائرة المسيّرة الهجومية "بيرقدار أقينجي تيها" المصنعة محلياً.

وذكر بيان صادر عن الشركة، أنها نفذت أول عملية تحليق للنموذج الثاني للمسيرة "بيرقدار أقينجي تيها" (Bayraktar AKINCI TİHA) في مدينة تشورلو بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد.

وأضاف البيان أن المدير الفني للشركة سلجوق بيرقدار، أشرف على عملية اختبار طيران المُسيرة التي نجحت في الاختبار وبقيت ساعة ودقيقتين في الجو.

يشار إلى أن الشركة التركية نفذت أول اختبار طيران لأول نموذج للمسيرة في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما نفذت الاختبار الثاني للنموذج نفسه في 10 يناير/كانون الثاني 2020.

ومن المنتظر أن تواصل "بايكار" عمليات اختبار الطيران لمُسيرتها الجديدة للنموذجين الأول والثاني.

ريادة عالمية

وبفضل طائرة بيرقدار أقينجي الهجومية المسيرة، ستصبح تركيا إحدى الدول الثلاث الأولى في العالم التي تطور طائرات مسيرة من هذا النوع.

وستوفر الأجنحة ذات الهيكل الملتوي والبالغ طولها 20 متراً إلى جانب نظام التحكم الأوتوماتيكي الكامل بالطيران، ونظام الطيار الآلي، أماناً عالياً للطلعات الجوية.

وبفضل سعة الحمولة المفيدة، ستكون "أقينجي" قادرة على أداء المهام عبر تزويدها بذخائر وأسلحة محلية الصنع مثل صواريخ كروز من طراز (SOM).

والطائرة مزودة بأدوات متطورة عديدة، مثل رادر (AESA)، وكاميرا (EO/IR)، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة الدعم الإلكتروني وذكاء اصطناعي متطور، وغيرها.

وهي قادرة على جمع المعلومات عن طريق تسجيل البيانات التي تتلقاها من أجهزة الاستشعار والكاميرات على متن الطائرة من خلال 6 أجهزة كمبيوتر مجهزة بذكاء اصطناعي متطور.

ويتيح رادار الفتحة التركيبية للطائرة الهجومية، إمكانية التقاط الصور حتى في ظروف جوية سيئة، تواجه فيها أنظمة البصريات الكهربائية صعوبة في الالتقاط.

الطائرة مزودة برادار للأرصاد الجوية وأخرى للطقس متعدد الأغراض، حيث ستكون الرائدة في مجال الطائرات من دون طيار. كما يمكنها التحليق بمحركين بقوة 240 حصاناً (2x240 HP) محليي الصنع، من إنتاج شركة "توساش/ تاي" التركية للصناعات الجوية والفضائية.

وتستطيع الطائرة التحليق على ارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم، والطيران لمدة 24 ساعة. وبوسعها أن تحمل حمولة مفيدة إجمالية تصل ألفاً و350 كلغ، على شكل 400 كلغ حمولة داخلية و950 كلغ خارجية.