وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تأجيل إسرائيل تنفيذ خطة ضم بعض أجزاء الضفة الغربية المحتلة بفلسطين، بـ"الحدث العظيم" و"خطوة شجاعة من أجل تحقيق السلام في إسرائيل".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب، مساء الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، وقيّم خلاله اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والإمارات، وآخر التطورات في إسرائيل.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن توصّل إسرائيل والإمارات لاتفاق من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بينهما بشكل كامل "يوم كبير بالنسبة للعالم"، مضيفاً: "كما أن تعليق إسرائيل عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية، حدث عظيم".

وتابع قائلاً: "يعتبر ذلك (تأجيل الضم) خطوة شجاعة تهدف لتحقيق السلام في إسرائيل".

وأعرب ترمب في تصريحاته عن عميق شكره لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، لتوصلهما للاتفاق المذكور، مشيراً إلى أنهم يخططون لتوقيعه بشكل رسمي في غضون 3 أسابيع خلال حفل بالبيت الأبيض.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن فلسطين أيضاً ستطلب أن تكون بجانب السلام، مضيفاً: "إنني أرى سلاماً بين فلسطين وإسرائيل".

تطبيع مقابل تأجيل

وردّاً على سؤال حول تأجيل تل أبيب ضم أجزاء من الضفة الغربية، قال ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل الذي شارك بالمؤتمر الصحفي، إن "الأمر لم يُلغَ تماماً، هو موضوع أُجِّل إلى حين تحقيق السلام".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن ترمب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفاً إياه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي.

وعلى الرغم من إعلان ولي عهد أبو ظبي أن الاتفاق تضمن "إيقاف" خطة الضم الإسرائيلية مقابل تدشين علاقات ثنائية بين بلاده وإسرائيل، فقد نص البيان الرسمي للاتفاق على "تعليق" إسرائيل إعلان السيادة على المناطق المحددة (من الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية)، وليس على إلغائه.

وأعلنت إسرائيل سابقاً، اعتزامها ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار لسيادتها اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الماضي، إلا أنها أرجأت تنفيذ مخططها لأسباب غير معلومة.