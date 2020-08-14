قال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إنه من المتوقع أن توقّع دولة البحرين اتفاقية سلام مع إسرائيل، في المستقبل القريب، وذلك عقب الإعلان عن اتفاقية السلام بين تل أبيب وأبو ظبي.

ونقلت قناة "كان" العبرية (رسمية)، عن المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله، إنّه "من المتوقع أنّ تكون البحرين الدولة التالية، التي ستقيم علاقات رسمية مع إسرائيل"، دون أن يحدد زمناً للتوقيع.

ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي أي تفاصيل عن الجهود أو المساعي لتوقيع اتفاقية سلام بين المنامة وتل أبيب، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من الدولتين بهذا الخصوص.

تصريحات المسؤول الإسرائيلي، تعززها تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار فيها إلى أن بعض الدول العربية قد تدخل في السلام مع إسرائيل.

كما أن البحرين كانت من أوائل الدول التي هنأت بالاتفاق واصفة إياه بـ"الاتفاق التاريخي".

وقالت في بيان للخارجية البحرينية : "تعرب مملكة البحرين عن بالغ التهاني للإمارات بالإعلان مع الولايات المتحدة وإسرائيل، عن التوصل لاتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفاً إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

وبينما رحب بالاتفاق كل من مصر والبحرين، نددت به جماعة الحوثي بقوة، وأكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عبر "تويتر"، إن "الشعب اليمني سيظل داعماً للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في أرضه ودولته"، دون التحدث عن الاتفاق أو ذكر موقف واضح بشأنه.

وفيما برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، قرار بلاده بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر تجميد إسرائيل مخطط ضم أراضي فلسطينية بالضفة، قال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنّ خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل لاتفاقية سلام مع أبوظبي.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر والأردن.