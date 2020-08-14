سياسة
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إصابات فيروس كورونا تتجاوز 21 مليوناً حول العالم
تخطت إصابات فيروس كورونا حاجز الـ21 مليون إصابة حول العالم وبلغت الوفيات الناجمة عنه أكثر من 751 ألفاً، فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ألقى بتداعيات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي وعلى حياة الناس اليومية.
إصابات فيروس كورونا تتجاوز 21 مليوناً حول العالم
لا يزال هناك 6 ملايين و449 ألفاً و46 شخصاً حاملين للفيروس حول العالم / AFP
14 أغسطس 2020

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم، حاجز الـ21 مليون إصابة، حسب آخر إحصائيات صادرة، مساء الخميس، عن موقع "وورلدميتر" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس في شتى أنحاء العالم.

ووفق ما رصده الموقع المذكور، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21 مليوناً و31 ألفاً و94 إصابة، وبلغت الوفيات الناجمة عنه أكثر من 751 ألفاً و815 حالة، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة النصيب الأكبر من الإصابات تليها البرازيل فالهند ثم روسيا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 مليوناً و830 ألفاً و221 شخصاً، فيما لا يزال هناك 6 ملايين و449 ألفاً و46 شخصاً حاملين للفيروس.

في هذا الصدد، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة بالمرض وتأثر جميع دول العالم بسبب الجائحة، مشيرة إلى أنها تركز حالياً على جهود تطوير اللقاحات من خلال التجارب اللازمة، وضمان الوصول السريع والعادل والمنصف إلى اللقاحات في جميع البلدان.

تداعيات خطيرة

من جهته، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الفيروس ألقى بتداعيات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي وعلى طريقة معيشة الناس في حياتهم اليومية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأممي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري من جنيف، بشأن آخر التطورات المتعلقة بتفشي الفيروس.

وأضاف أن "الكثير من الناس يتساءل كيف نعود إلى الوضع الطبيعي؟ أود أن أتحدث اليوم لا عن كيفية العودة للوضع الطبيعي، ولكن عن كيفية المضي قدماً، وأفضل رهان على المضي قدماً هو القيام بذلك معاً".

وأفاد مدير عام المنظمة بأنه "مع تطور الجائحة، كان من الواضح أن البلدان بحاجة إلى العمل بطريقة غير مسبوقة لتطوير لقاحات وتشخيصات وعلاجات جديدة، وتمهيد الطريق لضمان وصولها إلى جميع الناس في كل مكان".

وأضاف إن "تسعة لقاحات مرشحة للاستجابة لكوفيد-19 وهي موجودة في محفظة COVAX وتخضع تلك اللقاحات للمرحلة الثانية أو الثالثة من التجارب، وهذه المحفظة هي الأوسع في العالم وتتوسع باستمرار".

وفيما يتعلق بالتشخيصات، أوضحت المنظمة أنه يتم حالياً تقييم أكثر من 50 اختباراً، وجرى وضع أدلة جديدة حول اختبارات الكشف السريع عن المضادات التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن الجائحة تكلف الاقتصاد العالمي 375 مليار دولار شهرياً، مع توقع خسائر تراكمية على مدار عامين قد تتجاوز 12 تريليون دولار.

وقد أنفق العالم تريليونات الدولارات حتى الآن للتعامل مع آثار الجائحة على المدى القصير، وحشدت دول مجموعة العشرين وحدها 10 تريليونات دولار من الحوافز المالية لعلاج وتخفيف عواقب الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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