سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 أغسطس/آب 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 13 أغسطس/آب 2020
إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بأعلام إسرائيل والإمارات احتفاء باتفاق السلام / Reuters
14 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

فلسطين ترفض تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات وتعده "خيانة"، وأردوغان يؤكد أن وجود بلاده في لبنان، تعزيزاً لروابط الأخوة بين البلدين وليس للاستعراض.

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"خيانة".. فلسطين ترفض التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي

أعلنت القيادة الفلسطينية مساء الخميس، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي-الإسرائيلي-الإماراتي المفاجئ، حول التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة. [TRTعربي]

واعتبرت القيادة في بيان شديد اللهجة، ما قامت به الإمارات "خيانة"، ووصفته بـ"المشين"، داعية إلى "عدم مقايضة" تعليق ضم غير شرعي للأراضي الفلسطينية بالتطبيع. كما وصفت ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافاً بالقدس عاصمة لإسرائيل". [TRTعربي]

أردوغان: وجودنا في لبنان منطلقُه الأخوّة ليس كاستعراض ماكرون الاستعماري

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وجود بلاده في لبنان، يأتي في إطار روابط الأخوة الأزلية بين البلدين، مؤكداً: "لسنا هناك من أجل التقاط الصور والاستعراض كما يفعل (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون على نحو استعماري". [TRTعربي]

وتابع قائلاً: "المسؤولون الأتراك الذين زاروا لبنان عقب انفجار المرفأ، لم يفعلوا ما فعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بل على العكس قاموا بواجب الإنسانية تجاه الشعب اللبناني، ماكرون وغيره همهم الوحيد هو إنعاش الفكر الاستعماري مجدداً، أما نحن فليست لدينا مثل هذه الأهداف". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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