سياسة
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الدفاع التركية: قواتنا تواصل حماية "أوروتش رئيس" بالمتوسط
قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها البحرية تواصل حماية الحقوق والمصالح التركية في مناطق صلاحيتها البحرية، مشيرة إلى أن البحرية التركية ترافق وتحمي سفينة الأبحاث أوروتش رئيس.
الدفاع التركية: قواتنا تواصل حماية "أوروتش رئيس" بالمتوسط
وزارة الدفاع التركية تؤكد أن قواتها البحرية تواصل حماية سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في مياه البحر المتوسط / AA
13 أغسطس 2020

أفادت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن قواتها البحرية تواصل حماية سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في مياه البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "تواصل القوات البحرية التركية حماية حقوقنا ومصالحنا في مناطق صلاحيتنا البحرية، مرافقة سفينة الأبحاث أوروتش رئيس وحمايتها بالعزم والتصميم نفسه".

وأرفقت الوزارة في تغريدتها مشهداً للسفن الحربية التي تتولى مهمة حماية السفينة "أوروتش رئيس" بالمتوسط.

والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز بدء سفينة "أوروتش رئيس" أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرق المتوسط.

وقال دونماز في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "خطوة بخطوة في البحر المتوسط، أوروتش رئيس بدأت بالمسح السيزمي ثنائية الأبعاد".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي سفينة "أوروتش رئيس" على مختبرات جيولوجية وعلم المحيطات ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فرداً، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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