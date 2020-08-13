سياسة
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أردوغان: تركيا ردت على جميع محاولات الاعتداء عليها
أكد الرئيس التركي أن بلاده ردت على جميع محاولات الاعتداء عليها في شمال العراق وسوريا وليبيا وشرقي البحر المتوسط. وأضاف: "قدمنا ​​ردنا على هذه الهجمات باللغة التي يفهمونها، عبر العمليات التي نفذناها شمالي العراق وسوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط".
أردوغان: تركيا ردت على جميع محاولات الاعتداء عليها
أردوغان: تركيا ردت على جميع محاولات الاعتداء عليها / AA
13 أغسطس 2020

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ردت على جميع محاولات الاعتداء عليها في شمال العراق وسوريا وليبيا وشرقي البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مشاركته الخميس، في فاعلية بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس حزب "العدالة والتنمية"، في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "قدمنا ​​ردنا على هذه الهجمات باللغة التي يفهمونها، عبر العمليات التي نفذناها شمالي العراق وسوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط".

وتابع: "واليوم أيضاً رددنا، وقلنا لهم إياكم والاعتداء على سفينتنا أوروتش رئيس (للتنقيب بشرق المتوسط)، فإن أقدمتم على ذلك فستدفعون ثمناً باهظاً، وها هم تلقوا أول رد منا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن فرقاطة يونانية تدعى "ليمونوس" حاولت التحرش بـ"أوروتش رئيس" إلا أن القوات البحرية التركية تدخلت وأجبرت الفرقاطة على الابتعاد من المنطقة بعد أن تعرضت لأضرار.

والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز بدء سفينة "أوروتش رئيس" أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرق المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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