سياسة
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وسط تنديد فلسطيني.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاق سلام برعاية ترمب
وقّعت إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، اتفاق سلام وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"التاريخي"، وزعمت الإمارات أن الاتفاق جاء لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة الغربية. من جانبها وصفت فصائل فلسطينية الاتفاق بـ"الاستسلام والخنوع والطعنة للشعب الفلسطيني".
وسط تنديد فلسطيني.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاق سلام برعاية ترمب
ترمب يعلن عن اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات / Reuters
13 أغسطس 2020

توصلت إسرائيل ودولة الإمارات إلى اتفاق سلام تاريخي الخميس، سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال مسؤولون بارزون بالبيت الأبيض لوكالة رويترز إنه بموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على تعليق بسط سيادتها على مناطق من الضفة الغربية كانت تدرس ضمها.

وتعليقاً على الموضوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "يأمل تحقيق اتفاقات مشابهة الآن في المنطقة، وإن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات انفراجة كبيرة".

ووصف ترمب الاتفاق بأنه "خطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر رخاءً".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعليق أوّلي "هذا يوم تاريخي"، مشيراً إلى أنه سيلقى خطاباً هاماً حول الموضوع في تمام السابعة مساءً بتوقيت القدس.

وقال ولي عهد الإمارات محمد بن زايد في معرض حديثه عن الاتفاقية إن "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لوقف ضم إسرائيل المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "جرى الاتفاق في اتصال مع ترمب ونتنياهو على خارطة طريق لتعاون مشترك من أجل إقامة العلاقات الثنائية المتفق عليها".

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نفت التصريحات الإماراتية حول وقف الاستيطان، ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "إحلال السيادة الإسرائيلية على مناطق بالضفة الغربية لا يزال على الطاولة، وإن الولايات المتحدة طلبت فقط تأجيله حتى يخرج اتفاق السلام مع الإمارات إلى حيز التنفيذ".

كما أكدت صحيفة يسرائيل هيوم قضية التأجيل، بعدما نقلت عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن إحلال السيادة على مناطق بالضفة الغربية تأجّلت ولم تُلغَ.

تنديد فلسطيني

من جانبه، اعتبر القيادي بحركة فتح عباس زكي توصُّل الإمارات إلى اتفاق سلام مع إسرائيل "تخلياً منها عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية".

كما وصفت حركة "الجهاد الإسلامي" تطبيع الإمارات مع إسرائيل بأنه "استسلام وخنوع".

من جانبها قالت حركة حماس إن "تطبيع الإمارات مع إسرائيل طعنة غادرة لتضحيات شعبنا الفلسطيني".

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقِّع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي الإعلان عن اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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