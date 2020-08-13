أعلنت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس، مع وزير التخطيط في الحكومة الليبية الطاهر الجهيمي في أنقرة، توقيع بلادها مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية.

وقالت بكجان إن التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية.

وأوضحت أن التفاهمات تهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

وأشارت إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها، مؤكدة أنهم قاموا بعمل شامل ومهم للغاية لحل مشكلات المشاريع والذمم المدينة التي تركت في الماضي، وتحقيق مشاريع واستثمارات جديدة في المستقبل.

ولفتت بكجان إلى أن الوثيقة الموقعة هي وثيقة إرشادية تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للوصول إلى حل.

وأضافت: "نرى أن الوثيقة الموقَّعة لن تبقى عائقاً أمام حل المشكلات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية".

وتابعت: "لا يساورنا الشك في أن أرباب الشركات الليبية ستبدي كل أنواع الدعم والنهج التصالحي مع الشركات التركية من أجل إجراء مفاوضات موجهة نحو النتائج".

وشددت بكجان على أن عودة الشركات التركية إلى العمل في المشاريع المتوقفة والجديدة سيلبي احتياجات ليبيا وسيدعم الاستقرار والتنمية فيها، وسيسهم أيضاً في تعزيز رفاهية الشعب الليبي.

وذكرت أن شركات المقاولات التركية نفذت أكثر من 10 آلاف مشروع في 127 دولة في العالم بقيمة بلغت 407 مليارات دولار، في حين أن حجم المشاريع التركية في ليبيا بلغ 28.6 مليار دولار. وأشارت إلى أن تركيا وليبيا بلدان صديقان وشقيقان عبر التاريخ.