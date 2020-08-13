سياسة
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أنقرة تنتقد تجاهل العراق وجود PKK الإرهابي على أراضيه
أصدرت وزارة الخارجية التركية الخميس، بياناً أكّدت فيه أن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر تنظيم PKK الإرهابي على أراضيه. وحمّل البيان بغداد مسؤولية وجود عناصر التنظيم الإرهابي داخل الأراضي العراقية.
أنقرة تنتقد تجاهل العراق وجود PKK الإرهابي على أراضيه
الخارجية التركية تنتقد استمرار بغداد في تجاهل وجود عناصر تنظيم PKK الإرهابي على الأراضي العراقية / AA
13 أغسطس 2020

قالت وزارة الخارجية التركية الخميس، إن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر تنظيم PKK الإرهابي على أراضيه.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر PKK الموجودين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى.

وأضاف البيان أن إرهابيي PKK يستهدفون تركيا من خلال المواقع التي يتمركزون فيها على الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة، وأن هذه المنظمة تتحدى في الوقت نفسه سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره.

وأكّد البيان استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد في مكافحة إرهابيي PKK، داعياً العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى التخلي عن "ازدواجية المعايير" والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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