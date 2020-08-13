قالت وزارة الخارجية التركية الخميس، إن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر تنظيم PKK الإرهابي على أراضيه.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر PKK الموجودين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى.

وأضاف البيان أن إرهابيي PKK يستهدفون تركيا من خلال المواقع التي يتمركزون فيها على الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة، وأن هذه المنظمة تتحدى في الوقت نفسه سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره.

وأكّد البيان استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد في مكافحة إرهابيي PKK، داعياً العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى التخلي عن "ازدواجية المعايير" والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية.