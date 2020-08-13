سياسة
5 دقيقة قراءة
برنامج نووي سعودي.. سيناريو قوتين نوويتين في الرياض وطهران بمساعدة صينية
عاد الحديث عن مشروع السعودية النووي مؤخراً وحصولها على دعم ومساعدة من الصين، التي تملك شراكة استراتيجية مع إيران عدو السعودية الأول، وسط مخاوف من سيناريو قوتين نوويتين في المنطقة.
برنامج نووي سعودي.. سيناريو قوتين نوويتين في الرياض وطهران بمساعدة صينية
السعودية بقيادة بن سلمان وصلت إلى قناعة أنها لن تستطيع عرقلة تطوير إيران لأسلحة نووية وقررت أن تجد لنفسها موطئ قدم في الطريق النووي، حسب هآرتس / AFP
13 أغسطس 2020

في 4 أبريل/نيسان 2019، أظهرت صور أقمار صناعية لمحرك غوغل، ولأول مرة، صور مبنى مفاعل نووي سعودي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا قرب الرياض، قيل إنه صغير وقد يكون مخصصاً للأغراض البحثية فقط، وإنه يحتاج إلى عام حتى يستكمل بناءه، حسب ما صرّح به روبرت كيلي الخبير في مجال التكنولوجيا النووية حينها.

اليوم وبعد مرور أكثر من عام على ذلك، عاد الحديث عن البرنامج النووي السعودي إلى الواجهة من جديد، وركّز الإعلام الإسرائيلي بالخصوص على ذلك، لافتاً إلى سيناريوهات وجود قوتين نوويتين في الشرق الأوسط في الرياض وطهران (بالإضافة إلى إسرائيل)، وملقياً الضوء على الدور الصيني المساعد للجانبين معاً.

سيناريو السعودية النووية

أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأربعاء، إلى أن السعودية تعمل على تسريع مشروع امتلاكها خبرة نووية بمساعدة صينية، مضيفة أن السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان وصلت إلى قناعة مفادها أنها لن تستطيع عرقلة تطوير إيران لأسلحة نووية بالاعتماد على الولايات المتحدة أو إسرائيل، وبسبب هذه القناعة يبدو أنها (السعودية) قررت أن تجد لنفسها موطئ قدم في الطريق النووي.

من جهتها، كشفت صحيفة وول ستريت الأمريكية قبل أسبوع، أن السعودية باتت تمتلك منشأة لاستخلاص مسحوق اليورانيوم من اليورانيوم الخام المستخرج من مناجم توجد على أرضها، وأن الرياض استطاعت بناء منشأتها هذه بمساعدة صينية.

ولفتت وول ستريت إلى أنه ومنذ سنوات، كانت السعودية تقول إنها ستطوّر أسلحة نووية في حال سمح لطهران بذلك، مشيرة إلى تصريح عبد العزيز بن سلمان شقيق ولي العهد ووزير الطاقة قبل عام، قال فيه إن بلاده تريد شراء الخبرة المعرفية اللازمة للتحكم الكامل بكل مكونات المسار النووي ومراحله.

بدوره، لم يستبعد محمد بن سلمان إنتاج سلاح نووي في السعودية، وصرح لـشبكة CBS الأمريكية عام 2018، قائلاً: "لا ترغب المملكة العربية السعودية في امتلاك أي قنبلة نووية، لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن من دون شك".

وحاولت السعودية منذ سنوات شراء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، ستمكّنها أيضاً من امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والمعدات والمواد والبنية التحتية اللازمة لبرنامج نووي عسكري محتمل، غير أن الولايات المتحدة اشترطت عليها أن تتعهد بعدم بناء منشآت لتخصيب اليورانيوم، وهو ما رفضته الرياض ساعتها، حسب صحيفة وول ستريت.

سعي صيني وتوجّس إسرائيلي

وفي الوقت الذي ترتفع فيه مخاوف من سيناريو تصبح فيه الرياض والسعودية تمتلكان قوة نووية في المنطقة، يبدو أن الصين لا تأبه لذلك كثيراً، وتقدم المساعدة للطرفين، سواء فيما يتعلّق بالمعرفة النووية بالنسبة للرياض، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بالتكنولوجيا والطاقة بالنسبة إلى طهران.

في هذا الصدد، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن قدرة الصين واستعدادها للانخراط في تعاون استراتيجي مع البلدين العدوين في الآن ذاته، يمثّل تصرفاً لقوة عظمى. وقالت إن هذا الأمر يحدث في الوقت الذي تضعف فيه الولايات المتحدة بالإضافة إلى أن الرئيس الأمريكي لا يخفي أنه ليس لديه أي اهتمام بالشرق الأوسط المزعج له، لأن بلاده لم تعد في حاجة ملّحة إلى نفط المنطقة كما في السابق، ولأنه لا يريد وجوداً عسكرياً أمريكياً في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن قوّة الصين لا تأتي فقط من ضعف قوة أمريكا في العالم، بل من استراتيجيتها الاستشرافية ورؤيتها طويلة الأمد للوصول إلى وضعية تصبح فيها قطباً دولياً وأقوى قوة عالمية.

ففي سياق التنافس بين طهران والرياض، وقعت الصين مع إيران في يونيو/حزيران الماضي، مسودة اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 25 عاماً في مجالات الاقتصاد والأمن بقيمة تقارب 600 مليار دولار بمعدّل 17 ملياراً لكل عام.

وبموجب الاتفاق، ستبيع إيران النفط للصين بسعر مخفّض في مقابل أن تمنحها بكين الأولوية فيما يخص الاستثمارات الصينية في المبادرات المتعلقة بالنقل والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا، وهو ما يخيف الغرب الذي يرى في الاتفاق "خبراً سيئاً"، حسب تعبير مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

في المقابل، تبدو إسرائيل الأكثر توجّساً، إذ إن صحيفة تايمز أوف إسرائيل روّست تقريراً لها حول الموضوع بعنوان: "إذا حصل عدو عدوي على القنبلة: خطة السعودية النووية توجع رأس إسرائيل".

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تخشى التقارير التي تشير إلى رغبة عدو إيران في الحصول على أسلحة نووية، غير أنها تحافظ على الصمت في الوقت الذي تعمل فيه على توثيق علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us