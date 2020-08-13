سياسة
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مصر.. وفاة القيادي بـ"الإخوان" عصام العريان في محبسه
أكّد محامي قيادات جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود الخميس، خبر وفاة القيادي في الجماعة عصام العريان، الذي تناقلته وسائل إعلام محلية. وتُوفي العريان عن عمر يناهز 66 عاماً، داخل محبسه تنفيذاً لأحكام قضائية بسجن طرة، جنوبي القاهرة.
مصر.. وفاة القيادي بـ"الإخوان" عصام العريان في محبسه
القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان يُتوفى داخل محبسه عن عمر يناهز 66 عاماً / AFP
13 أغسطس 2020

توفى الخميس، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، داخل محبسه في مصر، وفق محاميه ووسائل إعلام محلية.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي قيادات "الإخوان": "أبلغتني السلطات الأمنية بوفاة عصام العريان ولا أعرف الأسباب حتى الآن".

وتابع عبدالمقصود: "لا أعرف إذا كان العريان توفى داخل السجن أم المستشفى. أبلغت أسرته بوفاته، وبدأت إجراءات ما بعد الوفاة". دون تفاصيل أكثر.

فيما قالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة المصري اليوم الخاصة، إن وفاة العريان كانت "طبيعية إثر أزمة قلبية مفاجئة".

وحتى الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، لم تصدر وزارة الداخلية المصرية بياناً بشأن وفاة القيادي بجامعة الإخوان المسلمين.

وتُوفي العريان عن عمر يناهز 66 عاماً، داخل محبسه تنفيذاً لأحكام قضائية بسجن طرة، جنوبي القاهرة.

وتولى عصام العريان مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يُلقى القبض عليه عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي منتصف عام 2013.

كما حُكِم على العريان بأحكام بالسجن المؤبد (25 عاماً)، في عدد من القضايا أبرزها اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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