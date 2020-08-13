أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وجود بلاده في لبنان، يأتي في إطار روابط الأخوة الأزلية بين البلدين، مؤكداً: "لسنا هناك من أجل التقاط الصور والاستعراض كما يفعل (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون على نحو استعماري".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، علّق فيها على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الحالي.

ولفت أردوغان إلى أن "ترحيب الشعب اللبناني بالوفد التركي الرسمي ورفعهم الأعلام اللبنانية والتركية وإطلاقهم الهتافات، دليل على مدى الأخوة المتجذرة بين الطرفين".

وقال الرئيس التركي: "انفجار بيروت أحرق قلوبنا واستنفرنا وزاراتنا المعنية وهيئاتنا الإغاثية كافة، وأرسلنا وفداً رفيعاً إلى بيروت للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وأرسلنا مساعدات وفرقاً طبية وغذائية".

وأشار إلى أن طواقم إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركيين، ساعدت اللبنانيين في أعمال البحث والإنقاذ.

في سياق آخر دعا أردوغان الجهات المعنية للحوار والتفاوض حول الخلافات في منطقة شرق المتوسط، من أجل التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، محذِّراً من تجاهل حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في المنطقة.

وأضاف أن بلاده لا تطمع بحقوق أحد ولن تسمح لأي دولة بنهب حقوقها.

وأردف أردوغان: "لسنا من يفاقم حالة التوتر في شرق المتوسط، بل عقلية اليونان وإدارة جنوب قبرص واللتان تحاولان تجاهل تركيا وقبرص التركية ".

وشدد الرئيس التركي على أن "الحل في شرق المتوسط يأتي عبر الحوار والتفاوض والتصرف السليم لإيجاد صيغة ترضي كل الاطراف".

وأكّد أن نجاح تركيا في سياساتها الخارجية أزعج جهات وأطرافاً عدة، موضحاً: "سنستمر في سياستنا الخارجية وفق القانون الدولي لضمان حقوق تركيا".

وأشار أردوغان إلى أن "سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" سوف تواصل أعمالها في شرق المتوسط حتى تاريخ 23 أغسطس/آب".