سياسة
2 دقيقة قراءة
كوريا الشمالية.. مركز أبحاث يكشف تهديد السيول لموقع مفاعل نووي
أظهرت صور لأقمار صناعية تجارية وقوع أضرار بالغة ألحقتها السيول الأخيرة بغرف المضخات المرتبطة بالمفاعل النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، كما بينت مدى هشاشة نظام التبريد.
كوريا الشمالية.. مركز أبحاث يكشف تهديد السيول لموقع مفاعل نووي
لقطة عامة من صورة بالأقمار الصناعية لمركز يونجبيون للأبحاث العلمية النووية على ضفة نهر كوريونج في كوريا الشمالية / Reuters
13 أغسطس 2020

قال مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة الخميس، إن صور الأقمار الصناعية توحي بأن السيول الأخيرة في كوريا الشمالية ربما تكون قد ألحقت أضراراً بغرف المضخات المرتبطة بالمفاعل النووي الرئيسي في البلاد.

وقال محللون في موقع (38 نورث) الذي يتابع الموقف في كوريا الشمالية إن صوراً التقطتها أقمار صناعية تجارية في الفترة من السادس إلى الحادي عشر من أغسطس/آب أظهرت مدى هشاشة وضع أنظمة التبريد في المفاعل النووي التابع لمركز يونجبيون للأبحاث العلمية النووية في مواجهة الأحوال الجوية المتطرفة.

وانهمرت على شبه الجزيرة الكورية واحدة من أطول زخات المطر في التاريخ الحديث، مما أحدث فيضانات وسيولاً وانهيارات أرضية وتسبب في أضرار مادية وبشرية في الكوريتين.

ويونجبيون واقعة على ضفة نهر كوريونج على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانح، كما أن بها مفاعلات نووية ومنشآت لإعادة معالجة الوقود وأخرى لتخصيب اليورانيوم يعتقد أنها تستخدم في برامج الأسلحة النووية بالبلاد.

وأشار تقرير (38 نورث) إلى أن المفاعل الذي يعتقد أنه يستخدم في إنتاج بلوتونيوم بالدرجة التي تتيح استخدامه في صنع أسلحة لا يبدو أنه يعمل منذ فترة، كما أن مفاعلاً تجريبياً يعمل بالماء الخفيف لم يبدأ تشغيله بعد، غير أن حدوث مثل هذه السيول والفيضانات مستقبلاً سيستلزم الإغلاق على الأرجح.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية شيئاً عن حدوث أضرار في يونجبيون، لكنها قالت هذا الأسبوع إن مسؤولين بارزين تفقدوا المناطق التي شهدت فيضانات وسلموا معونات وقدموا توجيهات بشأن كيفية منع المياه من الإضرار بالمحاصيل.

وأحجمت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية عن التعليق على تقرير (38نورث) لكنها قالت إنها تتابع دائماً التطورات المتصلة بالبرامج النووية والصاروخية في كوريا الشمالية وتتعاون عن كثب مع الإدارة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us