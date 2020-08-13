قال الجيش الأمريكي إن قوات إيرانية اعتلت سفينة مدنية في مياه دولية بالخليج.

وبثّت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأربعاء، تسجيل فيديو مشوشاً بالأبيض والأسود، تظهر فيه طائرة هليكوبتر قرب سفينة ضخمة.

وذكرت القيادة المركزية على تويتر، أن "اليوم في مياه دولية، باغتت قوات إيرانية تضم سفينتين وطائرة هليكوبتر ‘سي كينج‘ إيرانية سفينة اسمها ‘ويلا‘ واعتلتها".

والسفينة ويلا وفقاً لبيانات رفينيتيف لتتبع مسارات السفن، هي ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا وترسو حالياً قرب ميناء خورفكان بدولة الإمارات.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، أن الأحداث دارت بالقرب من مضيق هرمز وأن القوات الإيرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية الأمر. وأضاف أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الأمر بأي شكل إلا من خلال مراقبته للموقف.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة العام الماضي، عقب سلسلة وقائع تمس الملاحة في الخليج وبالقرب منه.

وفي يوليو/تموز 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج بعد أن احتجزت بريطانيا الناقلة الإيرانية جريس 1 متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.