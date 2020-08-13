سياسة
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ترمب: أكبر مشكلة خلال الانتخابات ستكون مع الديمقراطيين لا روسيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أكبر مشكلة من ناحية التزوير المحتمل لنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة ستكون مع الديمقراطيين وليس مع روسيا أو الصين أو إيران.
ترمب: أكبر مشكلة خلال الانتخابات ستكون مع الديمقراطيين لا روسيا
الرئيس الأمريكي أبدى تخوفه من إجراء التصويت عبر البريد في الانتخابات المقبلة / AP
13 أغسطس 2020

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن أكبر مشكلة من ناحية التزوير المحتمل لنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة ستكون مع الديمقراطيين وليس مع روسيا أو الصين أو إيران.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "إنهم (الديمقراطيون) يريدون إنفاق 3.5 مليار دولار على التصويت عبر البريد في أنحاء البلاد".

وتابع: "هذا سيكون أكبر احتيال في تاريخ الانتخابات. وأنتم تتحدثون دائماً عن روسيا والصين وإيران عندما يدور الحديث عن الانتخابات، لكن أكبر مشكلة ستكون مع الديمقراطيين، وليس مع روسيا أو الصين أو إيران".

يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016. كما أعربت الاستخبارات الأمريكية عن مخاوفها من "تدخل روسي" في انتخابات 2020.

وكانت روسيا قد رفضت مراراً تلك الاتهامات، مشيرة إلى عدم وجود أي أساس لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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