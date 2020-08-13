أهم الأحداث:

باكستان تدعو المجتمع الدولي لوقف "التطهير العرقي" في جامو وكشمير، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعلن تضرُّر 3972 مبنى و4214 سيارة، جراء انفجار مرفأ بيروت.

الجديد علىTRTعربي:

بسبب دعم حفتر والعلاقات مع دول عربية.. النزاع يشتعل بين نتنياهو والموساد

هاجمها ترمب بشدة.. من تكون كامالا هاريس التي اختارها جو بايدن نائبة له؟

شاهد!

أين تقف كامالا هاريس من قضايا الشرق الأوسط؟

باكستان تدعو المجتمع الدولي لوقف "التطهير العرقي" في جامو وكشمير

دعت باكستان الأربعاء، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف "التطهير العرقي" الهندي في منطقة جامو وكشمير. TRTعربي

جاء ذلك في كلمة لوزير شؤون الولايات والمناطق الحدودية "شهريار أفريدي" خلال ندوة نظمها معهد الخدمات البرلمانية الباكستانية في العاصمة إسلام أباد. TRTعربي

وأوضح افريدي، أن الأقليات في الهند قُتلت في إطار مخططات مسبقة طالت المسيحيين وطبقة الداليت إضافة إلى المسلمين. TRTعربي

واتهم إدارة نيودلهي ببدئها "فترة الإرهاب" ضد الأقليات وبخاصة المسلمين في البلاد، داعياً الحكومة الهندية لوقف "الوحشية" ضد الكشميريين في أسرع وقت. TRTعربي

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل في أحداث جامو وكشمير قبل فوات الأوان، محذراً من أنه إذا فشل في إيقاف التطهير العرقي، فقد تتحول كشمير إلى منطقة حرب نووية يمكن أن تمتد أبعادها إلى ما وراء المنطقة.الأناضول

وأكد أفريدي أن باكستان أنشأت نموذجاً للتعامل مع الأقليات على قدم المساواة، وأنه يجب على العالم أن يتخذ من هذا النموذج قدوةً له.الأناضول

كارثة مرفأ بيروت.. تضرُّر آلاف المباني ونصف المستشفيات خارج الخدمة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان الأربعاء، تضرُّر 3972 مبنى و4214 سيارة، جراء انفجار مرفأ بيروت. TRTعربي

وقالت المديرية في بيان، إنها عملت منذ اللحظات الأولى للانفجار على مسح الأضرار الناجمة عنه، مشيرةً إلى أنها أحصت حتى الآن تضرُّر 3972 مبنى و4214 سيارة. TRTعربي

وأضافت: "لا يزال العمل مستمراً حتى حصر جميع الأضرار"، مؤكدة أنها تؤمِّن حماية الممتلكات المتضررة، لافتة في هذا الخصوص إلى "توقيف ما يقارب 40 مشتبهاً بهم بعمليات سرقة لهذه الممتلكات". TRTعربي

وأشارت إلى أنّه جرى تشكيل فريق عمل من ضباط ورتباء قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية من أجل توثيق عملية التعرف على الجثث المجهولة والمفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت. TRTعربي

وأردفت المديرية أنه "حضر حتى تاريخه (الأربعاء) 32 شخصاً لأخذ عينات DNA لمقارنتها، وتم التثبت والتعرف على 17 شهيداً". الأناضول

كما استنكرت المديرية تصوير بعض عناصرها على أنهم "غير مبالين بالكارثة التي حلت بالوطن والشعب اللبناني جراء هذا الانفجار، ووقالت إنها تتفهم ردات الفعل وتحتويها لأنها ناتجة عن الواقع الأليم". الأناضول

وانتشرت في اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات لبعض العناصر الأمنية وهي تقف في مكان الكارثة، إلا أن رواد هذه المواقع انتقدوا ما أسموه تكاسل القوى الأمنية عن المساعدة في إزالة الأضرار. الأناضول