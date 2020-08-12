توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إلى أذربيجان، برفقة رئيس الأركان يشار غولر.

ويضم الوفد المرافق لأقار في الزيارة، كلاً من قادة القوات البرية أوميت دوندار، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوتشوك آق يوز.

ومن المقرر أن يحضر أقار والوفد المرافق جانباً من المناورات العسكرية التركية-الأذربيجانية الخميس، فضلاً عن عقد لقاء مع رئيس البلاد إلهام علييف.

وتجرى المناورات التي انطلقت في 29 يوليو/تموز الماضي، بالعاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ، وتتضمن اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني في 12 يوليو/تموز الماضي، بالمدفعية على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.