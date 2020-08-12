سياسة
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تركيا تعلن افتتاح المدارس بـ"التعليم عن بعد" في 31 أغسطس/آب
أعلن وزير التربية التركي أن المدارس في بلاده ستفتح عبر "التعليم عن بعد" في 31 أغسطس/آب الجاري. وأوضح الوزير أن التعليم "سيبدأ في المدارس لصفوف محددة وبشكل تدريجي ومخفف اعتباراً من 21 سبتمبر/أيلول".
تركيا تعلن افتتاح المدارس بـ"التعليم عن بعد" في 31 أغسطس/آب
تركيا تعلن افتتاح المدارس بـ"التعليم عن بعد" في 31 أغسطس/آب / AA
12 أغسطس 2020

أعلن وزير التربية التركي ضياء سلجوق أن المدارس في بلاده ستفتح عبر "التعليم عن بعد" في 31 أغسطس/آب الجاري.

وقال الوزير في تصريح صحفي الأربعاء: "افتتاح المدارس عبر التعليم عن بعد في 31 أغسطس/آب. سيبدأ التعليم في المدارس لصفوف محددة وبشكل تدريجي ومخفف اعتباراً من 21 سبتمبر/أيلول".

وبخصوص أي الفئات التي ستبدأ التعليم في المدارس، قال سلجوق: "سنحدد أي الفئات العمرية التي ستبدأ أولاً، تماشياً مع توصيات العلماء".

وبشأن المدارس الخاصة، بيّن أن "المدارس الخاصة الراغبة يمكنها بدء الأنشطة التعليمية عبر التعليم عن بعد اعتبارا من 17 أغسطس/آب".

وأضاف: "أدعو كل فرد في المجتمع لتحمل المسؤولية في نطاق مكافحة الوباء".

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات بكورونا في تركيا 243 ألفاً و180، تعافى منهم 226 ألفاً و155، وتوفي 5 آلاف و873.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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