سياسة
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اليمن.. 174 وفاة جرّاء السيول خلال 3 أسابيع
ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء السيول في اليمن إلى 174 شخصاً على الأقل، خلال نحو 3 أسابيع. إذ أعلن الحوثيون وفاة 134 شخصاً في الأماكن التي يسيطرون عليها، فيما أفاد مصدر حكومي بوفاة 40 شخصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
اليمن.. 174 وفاة جرّاء السيول خلال 3 أسابيع
حصيلة الضحايا جرّاء السيول في اليمن ترتفع إلى 174 وفاة على الأقل / Reuters
12 أغسطس 2020

ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء السيول في اليمن، إلى 174 شخصاً على الأقل، خلال نحو 3 أسابيع، وفق مصدر حكومي وتصريحات حوثية.

وقال مصدر حكومي يمني في تصريح للأناضول، مفضلاً عدم ذكر هويته لوسائل الإعلام، إن "40 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة خلال قرابة 3 أسابيع".

وأضاف أن "ثلثَي الضحايا لقوا حتفهم في محافظة مأرب" شرقي البلاد، مشيراً إلى "وجود عدد (لم يحدده) من المصابين.. بعضهم في حالة حرجة".

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، عبر بيان، مصرع 131 وإصابة 124، جرّاء السيول في المناطق الخاضعة لسلطة الجماعة.

وفي اليوم التالي، أعلنت الجماعة عبر وكالة "سبأ" للأنباء التي تسيطر عليها، وفاة امرأتين وطفلة جرّاء السيول التي ضربت العاصمة صنعاء، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 134 في المناطق الخاضعة للحوثيين، التي تحتوي على الكثافة السكانية الأكبر في اليمن.

ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، كما يشهد للعام السادس على التوالي، حرباً بين القوات الحكومية والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية وتسليحها.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، إذ بات 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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