سياسة
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الرئيس الجزائري يدعو إلى بدء التحضير للاستفتاء على تعديل الدستور
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الشروع في تحضيرات إجراء الاستفتاء الشعبي حول مشروع تعديل دستوري قيد الإعداد، وقال: إن "التغيير الجذري الذي طالب به الحراك المبارك (احتجاجات فبراير/شباط 2019) يأتي عن طريق الدستور وليس بقرارات في مكاتب مغلقة".
الرئيس الجزائري يدعو إلى بدء التحضير للاستفتاء على تعديل الدستور
اتهم الرئيس الجزائري أركان النظام السابق (لم يسمهم) بالقيام بثورة مضادة عبر استخدام المال الفاسد في خلق احتجاجات شعبية / Reuters
12 أغسطس 2020

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، مؤسسات الدولة المعنية إلى الشروع في تحضيرات إجراء الاستفتاء الشعبي حول مشروع "تعديل دستوري عميق" قيد الإعداد.

وكان تبون يتحدث خلال إشرافه على اجتماع للحكومة مع الولاة في العاصمة، لبحث تنمية المناطق المعزولة في البلاد.

و قال: "أدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة استفتاء الدستور، حتى نوفر أفضل الظروف ليتمكن المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه".

وتابع: "التغيير الجذري الذي طالب به الحراك المبارك (احتجاجات فبراير/شباط 2019) يأتي عن طريق الدستور وليس بقرارات في مكاتب مغلقة".

وأضاف تبون: "نحن قلنا دستور توافقي وبصدد طباعة نص فيه مقترحات الطبقة السياسية، وكل مادة مدون فيها الحزب أو الجهة التي اقترحتها، وفي النهاية سنأخذ برأي الأغلبية".

واتهم الرئيس الجزائري أركان النظام السابق (لم يسمهم) بالقيام بثورة مضادة عبر استخدام المال الفاسد في خلق احتجاجات شعبية، قائلاً: "باب التوبة مفتوح لمن تم تغليطه من أجل خدمة بلده مستقبلاً"، وأضاف: "قطار التغيير انطلق ولا مكان لمن يدعو لمرحلة انتقالية من الداخل والخارج".

وبحسب تبون، فإن "إحصائيات (يقصد استطلاع آراء رسمياً) أظهرت أن 80 بالمئة من المواطنين راضون بحالة الأمن والاستقرار الحالية وتجنب بلادهم سيناريو ليبيا وسوريا"، بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.

ولم يحدد تبون موعداً لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، لكنه أعلن قبل أسابيع عن رغبته إجراء الاستفتاء بين أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي كلف تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضواً، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وقبل أسابيع طرحت الرئاسة الجزائرية مسودة لتعديل الدستور أعدها خبراء قانونيون لطرحها للنقاش العام، وأعلنت عقب ذلك استقبال 2500 مقترح من الفاعلين السياسيين بشأنها.

وتتضمن المسودة اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود للمرة الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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