سياسة
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ناميبيا ترفض عرضاً ألمانياً للتعويض عن "إبادة جماعية" بحق شعبها
أعلنت الرئاسة الناميبية رفضها عرضاً تقدمت به ألمانيا للتعويض عن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد سكانها في أوائل القرن العشرين، واصفة إياه بـ"غير المقبول".
ناميبيا ترفض عرضاً ألمانياً للتعويض عن "إبادة جماعية" بحق شعبها
نفذت القوات الألمانية إبادة جماعية في ناميبيا من خلال قتلها عشرات الآلاف من شعبي الهيريرو وناما اللذين قاوموها ما بين 1904-1908 / Reuters
12 أغسطس 2020

رفضت ناميبيا عرضاً تقدمت به ألمانيا للتعويض عن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد سكانها في أوائل القرن العشرين، واصفة إياه بـ"غير المقبول".

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة النامبيبة، الأربعاء، أن المباحثات متواصلة بين ألمانيا ونامبيبا حول تقديم برلين اعتذاراً، ودفع تعويضات عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبا الهيريرو وناما على يد القوات الألمانية خلال الفترة بين 1904 و1908.

وأضاف البيان أن ألمانيا امتنعت عن استخدام كلمة "تعويض"، وبدلاً من ذلك فضلت مصطلح "تضميد الجروح" للمبلغ الذي يتعين دفعه، ووجدت ناميبيا أن هذا التعبير غير ملائم.

وأردف البيان أن "عرض التعويض الحالي المقدم من قبل الحكومة الألمانية هو مسألة معلقة، ولا يمكن قبوله من قبل حكومة ناميبيا، وإن حكومتي البلدين ستعقدان اجتماعاً نهائياً حول الموضوع قريباً".

وتعقد ألمانيا، التي وافقت على تقديم اعتذار عن الإبادة الجماعية، اجتماعات بشأن التعويضات مع حكومة ناميبيا منذ عام 2015.

جدير بالذكر أن القوات الألمانية نفذت إبادة جماعية في ناميبيا من خلال قتلها عشرات الآلاف من شعبي الهيريرو وناما اللذين قاوماها ما بين 1904-1908.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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