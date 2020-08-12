سياسة
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CNN تعرض وثائق استدعاء محكمة أمريكية لولي العهد السعودي
عرضت CNN الأمريكية وثائق دعوى استدعاء ولي العهد السعودي و13 آخرين، لمحكمة بواشنطن، في قضية سعد الجبري، المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية. وطلبت تعليقاً من السلطات السعودية على مذكرات الاستدعاء لكنها لم تتلق رداً بعد.
CNN تعرض وثائق استدعاء محكمة أمريكية لولي العهد السعودي
شبكة CNN الأمريكية  تعرض وثائق دعوى استدعاء ولي العهد السعودي لمحكمة بواشنطن في قضية سعد الجبري / Reuters
12 أغسطس 2020

عرضت شبكة CNN الأمريكية وثائق دعوى استدعاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، و13 آخرين، لمحكمة بواشنطن، في قضية سعد الجبري، المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية.

وقالت الشبكة، التي عرضت الوثائق على موقعها الإلكتروني، إنها طلبت تعليقاً من السلطات السعودية على مذكرات الاستدعاء لكنها لم تتلقّ رداً بعد.

وذكرت الشبكة أنها حصلت على نسخة من مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها محكمة في واشنطن، لمحمد بن سلمان و13 سعودياً آخرين، في الدعوى القضائية التي رفعها سعد الجبري ضدهم واتهمهم فيها بـ"محاولة اغتياله".

وأوضحت أن مذكرات الاستدعاء صدرت في 7 أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد تقديم محامي سعد الجبري أوراق الدعوى للمحكمة.

ووجه الجبري اتهامات إلى بن سلمان ومستشاريه، حاليين وسابقين، قائلاً إنه تم إرسال "فرقة اغتيال" من المملكة إلى كندا "للقضاء عليه" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أيام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت CNN إنها طلبت أيضاً تعليقاً حول الاتهامات والمزاعم التي جاءت في الدعوى القضائية لكن دون رد من السلطات السعودية.

وجاء في نص الدعوى أن "قلة على قيد الحياة يعرفون الكثير عن بن سلمان كما يعرف الدكتور سعد الجبري".

كما جاء في وثيقة الدعوى أنّ "أماكن قليلة تحتوي على معلومات حساسة وتحمل إهانة وإدانة للمتهم بن سلمان، بالمقارنة بعقل وذاكرة الدكتور سعد، ربما باستثناء التسجيلات التي سجلها الدكتور سعد الجبري تحسباً لمقتله"، حسب المصدر ذاته.

وذكر الجبري في دعواه القضائية أسماء العديد من أفراد "فرقة النمر" المزعومة، بينهم اثنان من المتهمين بالوقوف وراء قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

يشار إلى أن الاستدعاء هو إخطار رسمي بوجود دعوى قضائية، يدعو الأفراد الذين تجري مقاضاتهم للمثول أمام المحكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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