سياسة
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سفينة "أوروتش رئيس" تبدأ أعمالها شرق المتوسط بإنزال كابلات المسح الزلزالي
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بدء سفينة "أوروتش رئيس" بأعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرق المتوسط، مضيفاً أنه تم إنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح السيزمي ثنائي الأبعاد حتى 23 أغسطس/آب.
سفينة "أوروتش رئيس" تبدأ أعمالها شرق المتوسط بإنزال كابلات المسح الزلزالي
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي يعلن بدء سفينة "أوروتش رئيس"، أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرق المتوسط / AA
12 أغسطس 2020

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بدء سفينة "أوروتش رئيس"، أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرق المتوسط.

وقال دونماز في تغريدة عبر حسابه على تويتر الأربعاء: "خطوة بخطوة في البحر المتوسط، أوروتش رئيس بدأت بالمسح السيزمي ثنائي الأبعاد".

وأضاف: "جرى إنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح السيزمي ثنائي الأبعاد لغاية 23 أغسطس/ آب"، وتمنى الوزير السلامة والنجاح للسفينة في عملها.

وكانت السفينة التركية قد أبحرت الاثنين، من ولاية أنطاليا (جنوب غرب) إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنغيز خان".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بُعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي سفينة "أوروتش رئيس" على مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فرداً، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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