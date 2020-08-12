قالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها، الأربعاء، إن السلطات السعودية تعتقل مئات من اليمنيين في سجن تابع للقوات الجوية السعودية، يفتقر لأدنى معايير السجون ويمارس فيه التعذيب وسوء المعاملة بشكل ممنهج ومنتظم.

وأكدت المنظمة حصولها على معلومات تؤكد تعرض معتقلين يمنيين للتعذيب في السجون السعودية على يد جنود وضباط سعوديين، حيث تستخدم في التعذيب معدات كهربائية ويتعرض بعض المعتقلين ومعهم السجناء الآخرون، للعزل لمدة قد تصل لأشهر ويحرمون من الاتصال بالعالم الخارجي، كما يحرمون من الرعاية الصحية.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام، إن من بين المعتقلين مجندين كانوا يقاتلون في الحدود الجنوبية للسعودية ضد الحوثيين، يزيد عددهم عن 500 مجند، منهم 28 اعتقلوا بسبب مطالبتهم بإجازة خلال أيام عيد الفطر الماضي، ولا تخضع ظروف احتجازهم لأي شكل من الإشراف القضائي.

ومن بين المعتقلين صيادون يمنيون احتجزتهم قوات خفر السواحل اليمنية لأسباب غير معروفة، وسلمتهم للقوات السعودية. وحصلت منظمة سام على معلومات تؤكد وفاة واحد منهم على الأقل بسبب التعذيب الذي يتعرضون له في السجن السعودي.

ووثقت سام بعض الحالات من قبل معتقلين سابقين بسجن القوات الجوية، تحدثوا عما يتعرض له المعتقلون من معاملة قاسية وغير إنسانية من قبل موظفي ومسؤولي المعتقل خلال فترة احتجازهم حيث تعرضوا للتعذيب بطريقة الصلب والضرب بالأسلاك الكهربائية.

ومن ضمن المعتقلين الذين وثقت حالاتهم، أحمد صالح الفاتقي وعلي الكوماني، اللذان لا يزالان قيد الاعتقال ويتعرضان للتعذيب بشكل يومي، وسبق أن احتجزا في زنازين انفرداية لأشهر قبل بدء التحقيقات المصحوبة بالتعذيب.

وقال أحد المفرج عنهم من السجون السعودية: "أغلب الاعتقالات تتم بوشاية من قيادة الألوية، حيث يأخذوك مقيد اليدين والأقدام، ومغمض العينين إلى المجهول، ثم يضعونك في زنزانة انفرادية لمدة شهر أو أقل، وهي عبارة عن مترين في متر الأكل والشرب وقضاء الحاجة في داخلها، وبعد شهر من الحجز الانفرادي يقيدوك بالحديد ويضعون رباطاً على عينيك ثم يعرضونك على لجنة تحقيق تتهمك بكل أنواع التهم ويعذبونك بالأسلاك الكهربائية حتى تتمنى الموت".

وقال شاهد آخر للمنظمة: "التقيت بمحتجز أخذ من مقر الجرحى في جيزان، وكان من المفترض أن يسافر إلى الهند للعلاج، لكن بدلاً من الذهاب إلى الهند ذهب الى معتقل القوة الجوية وتعرض للتعذيب الشديد خلال فترة اعتقاله، لمدة ثلاثة أشهر".

وتحدث أحد المحتجزين السابقين عن تفاصيل في السجن السعودي قائلاً: "الأكل الذي يقدم لنا حبة خبر مع قليل من العدس أو الفول صباحاً وكذلك في المساء، والظهر قليل رز مع سمك، البعض كان يسقط مغمياً عليه اثناء الصلاة؛ والأكل غالباً بلا ملح، وعندما نطلب ملح يردون علينا "أنتم لا تستحقون".

بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، فإن الإخفاء القسري هو اعتقال السلطات شخصاً وإنكار احتجازه أو عدم الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه والأشخاص المخفيون قسراً أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة - منظمة سام للحقوق والحريات

وحملت المنظمة السلطات السعودية واليمنية مسؤولية اعتقال وإخفاء مواطنين يمنيين في معتقل القوات الجوية، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين أو تسليمهم للمؤسسات الشرطية والقضائية اليمنية إن كانوا متهمين بارتكاب أفعال مخالفة للقانون.

كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق بشأن اختفاء العديد من اليمنيين في السجون السعودية خلال الفترة الماضية.