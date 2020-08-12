سياسة
3 دقيقة قراءة
لتحريضه على الكراهية.. مسجدان في بلجيكا يرفعان شكوى ضد زعيم اليمين المتطرف
تقدمت إدارة مسجدين بمدينة "أنفرس" البلجيكية، بشكوى ضد الحزب اليمينى المتطرف "فلامس بيلانج" وزعيمه توم فان خريكين؛ بدعوى التحريض على الكراهية والتمييز، بعد أن تداول حزب فلامس بيلانج وفان جريكين، مقطع فيديو للمسلمين أثناء دخولهم المسجد يوم عيد الأضحى.
لتحريضه على الكراهية.. مسجدان في بلجيكا يرفعان شكوى ضد زعيم اليمين المتطرف
بلجيكا / AA
12 أغسطس 2020

تقدمت إدارة مسجدين بمدينة "أنفرس" البلجيكية، بشكوى ضد الحزب اليمينى المتطرف "فلامس بيلانج" وزعيمه توم فان خريكين؛ بدعوى التحريض على الكراهية والتمييز.

وبعد أن تداول حزب فلامس بيلانج وفان جريكين، مقطع فيديو للمسلمين أثناء دخولهم المسجد يوم عيد الأضحى، تقدم مسجد الأقصى ومسجد المركز الثقافى "عمر" فى منطقة أنفرس البلجيكية بشكو، حسب وكالة الأناضول.

وفى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمنت فيديو لعدد من المسلمين في عيد الأضحى يحاولون دخول مسجد لأداء صلاة العيد، قال فان خريكين إن "هذا هو السبب الحقيقي وراء معاقبة مقاطعة أنفرس بأكملها بإجراءات أكثر صرامة والمتعلقة بفيروس كورونا".

وبسبب تشديد إجراءات فيروس كورونا، أُجبر المسلمون على الاحتفال بعيد الأضحى فى 31 يوليو/تموز الماضى بقاعة اجتماعية خاصة ومحدودة للغاية (5 أشخاص فقط).

كما أشارت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا في بيان لها قبيل عيد الأضحى، أن الأمر وصل إلى أن أغلقت معظم المساجد فى بلجيكا أبوابها.

وقرر عدد قليل فقط من المساجد، وفقاً للإجراءات، قبول عدد محدود من المصلين لأداء صلاة الأضحى، بما في ذلك المسجد الأقصى في شمال أنفرس.

وقال متحدث باسم المسجد لصحيفة "دو مورجن"، نظراً لوجود "إجراءات صحية" عند المدخل وفي المسجد نفسه، مثل تطهير اليدين، فقد أصبح مزدحماً بشكل متزايد في الشارع".

وأشار المتحدث، إلى أن الشرطة جاءت إلى المكان للتأكد من احترام الجميع لمسافات التباعد الاجتماعي. مضيفاً، أنه لم يجرِ الكشف عن أى انتهاكات لتدابير الصحة والسلامة، على حد قوله.

إلا أنه في 31 يوليو/تموز الماضي، نشر فان جريكين وفلامس بيلانج مقطع فيديو جرى تصويره قبل وصول الشرطة.

وتابع المتحدث مؤكداً أن "سبب التقدم بالشكوى يرجع إلى حرص الحزب اليميني المتطرف على إظهار المساجد أنها السبب الرئيس في ارتفاع الإصابات بكورونا في البلاد؛ ليصبح المجتمع المسلم كبش الفداء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us