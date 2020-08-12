سياسة
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بسبب الإساءة إلى النبي محمد.. مظاهرات عنيفة في الهند تؤدي لمقتل 3 أشخاص
قُتل ثلاثة أشخاص في مدينة بنجالورو جنوب الهند بعد اندلاع أعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين بسبب منشور مسيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على فيسبوك.
بسبب الإساءة إلى النبي محمد.. مظاهرات عنيفة في الهند تؤدي لمقتل 3 أشخاص
الأحداث وقعت بعد كتابة قريب لمسؤول منشوراً مسيئاً إلى لرسول محمد على فيسبوك- صورة أرشيفية / AA
12 أغسطس 2020

ذكر مسؤول كبير في الشرطة الهندية الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة بنجالورو جنوب الهند بعد اندلاع أعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين بسبب منشور مسيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على فيسبوك.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الاحتجاجات العنيفة شهدت خروج الآلاف إلى الشوارع في ساعة متأخرة من الثلاثاء للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين المنشور المسيء.

وقالت شرطة مدينة بنجالورو على تويتر في وقت سابق إن "الوضع تحت السيطرة"، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشداً من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة، واشتبك مع ضباط وأحرق عدة سيارات للشرطة.

وقال مفوض الشرطة كمال بانت لمراسلي التلفزيون: "قمنا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف أن عدداً من ضباط الشرطة أصيبوا.

وذكرت الشرطة أنها فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.

وقال باسافراج بوماي وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا لقناة إخبارية محلية: "نحقق في القضية، وسنستخدم لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال العنيفة، وسنتخذ إجراءات صارمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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