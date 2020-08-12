سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 12 أغسطس/آب 2020
وزارة الدفاع التركية تؤكد أنها مصممة على الدفاع عن حقوق بلادها ومصالحها في مياهها الإقليمية / AA
12 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

الدفاع التركية: سندافع عن حقوقنا في المياه الإقليمية، وارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 171 قتيلاً ونحو 40 مفقودين حتى الآن.

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الدفاع التركية: سندافع عن حقوقنا في المياه الإقليمية

قالت وزارة الدفاع التركية إنها مصممة على الدفاع عن حقوق بلادها ومصالحها في مياهها الإقليمية، مؤكدة قدرتها على تحقيق ذلك. [TRTعربي]

من جانبه قال نائب الرئيس التركي إن السفن التركية "تسير في طريقها بصرف النظر عمَّا يسمى الاتفاقات ومن يتجاهلون القانون الدولي". [TRTعربي]

ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 171 قتيلاً ونحو 40 مفقودون حتى الآن

كشف وزير الصحة في الحكومة اللبنانية المستقيلة عن ارتفاع أعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلاً، في حين يقدّر عدد المفقودين بنحو 40 شخصاً. [TRTعربي]

والرئاسة اللبنانية تعلن توقيع مرسوم إحالة ملف قضية تفجير المرفأ إلى المجلس العدلي. [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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