سياسة
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البنك الدولي.. تركيا الأسرع في السيطرة على كورونا
أكد البنك الدولي في تقرير، أن تركيا كانت رائدة في السيطرة سريعاً على انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى أنها حققت نجاحاً على المستوى الاقتصادي من خلال سياساتها الصائبة والتدابير المتخذة، خصوصاً دعم الفئات الهشة والمتضررة.
البنك الدولي.. تركيا الأسرع في السيطرة على كورونا
البنك الدولي: تركيا كانت رائدة في السيطرة سريعاً على انتشار فيروس كورونا / AA
11 أغسطس 2020

أشاد البنك الدولي الثلاثاء، بنجاح تركيا في السيطرة السريعة على انتشار فيروس كورونا مقارنة بدول أخرى، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في تقرير للبنك المركزي (مقره واشنطن)، عرض التطورات الاقتصادية الحالية والتحليلات المتعلقة بتقييم الآفاق الاقتصادية في تركيا، والخاص بشهر أغسطس/آب الجاري.

وأفاد البنك في تقريره، بأن تركيا كانت رائدة في السيطرة سريعاً على انتشار فيروس كورونا وحققت نجاحاً على المستوى الاقتصادي، من خلال سياساتها الصائبة والتدابير المتخذة، خصوصاً دعم الفئات الهشة والمتضررة.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من الارتفاع المفاجئ للإصابات في بداية انتشار كورونا في تركيا، فإن تركيا نجحت في السيطرة السريعة على آثاره الصحية السلبية مقارنة بدول أخرى، والوضع فيها "تحت السيطرة".

وأوضح البنك أن الصدمة الناجمة عن انتشار الفيروس كان يمكنها أن تجر 3.3 مليون شخص إلى الفقر في تركيا، مشيراً إلى إنقاذ ثلاثة أرباع هؤلاء من الوقوع في براثن الفقر، من خلال توسيع برامج الدعم الاجتماعي المستهدفة التي تنفذها السلطات التركية منذ بداية انتشار الفيروس فيها.

وشدد على ضرورة مواصلة الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس ودعم الأسر الضعيفة من خلال سياسات اقتصادية فعالة كعامل أساسي لتحقيق التعافي المستدام.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغت حصيلة إصابات كورونا في تركيا 241 ألفاً و997، توفي منها 5 آلاف و858، فيما تعافى 224 ألفاً و970.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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