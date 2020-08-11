صرّح وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف الثلاثاء، أن علاقات بلاده مع تركيا تطورت بشكل ديناميكي في جميع المجالات وبخاصة في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح بايراموف أنه بحث مع نظيره التركي مواضيع عدة في جدول الأعمال، وفق مفهوم "شعب واحد في دولتين".

وأشار إلى أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تسير في طريق بغاية الأهمية، لافتاً إلى أن "حجم التجارة بينهما عام 2019، ارتفع بنسبة 33% مقارنة بعام 2018".

وذكر أن نحو ألفَي شركة أذربيجانية تعمل في تركيا برأس مال قدرة 18.1 مليار دولار.

وأعرب بايراموف عن سعادته بجعل تركيا أول محطة خارجية له، منذ تسلُّمه منصبه في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وأكد الوزير الأذربيجاني أن أرمينيا هي العقبة أمام السلام الدائم في منطقة القوقاز، مشيراً إلى أن حل المشكلة معها يجب أن يجري وفقاً لمبدأ وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وحماية حدودها.

ولفت بايراموف إلى أن تطوير العلاقات مع تركيا يعد من الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية الأذربيجانية، مشيراً إلى أنه بحث مع نظيره التركي التنمية الإقليمية ومشاريع الطاقة والنقل.

كما تطرق إلى مناقشة مشروع خط أنابيب غاز "تاناب" العابر للأناضول، الذي يهدف إلى زيادة القوة الإقليمية لأذربيجان وتركيا على الساحة الدولية.

وأشاد الوزير الأذربيجاني بموقف تركيا الداعم خلال اعتداء الجيش الأرمني في 12 يوليو/تموز الماضي، مؤكداً أن البلدين يتعاونان ويدعمان بعضهما في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وفيما يخص الخطط المستقبلية بين البلدين، أوضح بايراموف أنه جرى التوقيع على اتفاقيات تعاون في 241 مجالاً، وسيجري التوقيع على اتفاقيات في 29 مجالاً آخر قريباً.

كما بيّن أن 4 آلاف شركة تركية تعمل في أذربيجان وقد ساهمت في الاقتصاد الأذربيجاني بقيمة 12.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن البلدين يهدفان إلى رفع حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار عام 2023، عبر مشاريع خط أنابيب غاز "تاناب" العابر للأناضول، ومشروع خط سكة حديد باكو-تبليسي-قارص، ومشروع خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان.